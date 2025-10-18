Эксперт по украинскому языку объяснила, как на украинском языке правильно называть Алену.

Алена - популярное в Украине имя, которым до сих пор часто называют девочек. Скорее всего, у вас есть несколько знакомых с таким именем. Даже среди известных личностей оно встречается довольно часто.

Однако сейчас украинцы часто размышляют: "можно ли говорить Алена на украинском языке", и то ли это то же самое, что и "Олена"? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для УНИАН ответила языковед Лариса Чемерис.

Как будет Алена на украинском - правильный вариант

Эксперт объяснила, как возникло это слово. По ее словам, имя Альона в украинском, как и в русском языке, является разговорным вариантом, образованным от "Елена". Поэтому на украинском правильно "Олена", а не "Альона". В этом легко убедиться, обратившись к классическим произведениям украинской литературы: героинь по имени Алена там почти не найдешь, зато Олен - немало.

Напомним, что значение имени Елена с древнегреческого - это "светоч" или "солнечный свет". Существует немало красивых ласкательных форм слова, которые соответствуют правилам украинского языка: Оленка, Оленочка, Оленця, Оленуся.

Некоторые будущие родители задумываются: "что выбрать между Альона и Олена на украинском?". В таком случае лучше назвать девочку именем "Олена". Оно не только исконно наше, но и понятнее иностранцам после транслитерации. Ведь Olena прочитать проще, чем Alyona.

В то же время важно уважать выбор каждого человека. Если женщина выбрала для себя имя Алена на украинском и просит обращаться к себе именно так, то вежливо будет ее не исправлять.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

