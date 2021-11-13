Имя Елена - одно из самых распространенных в Украине.

В истории, чаще всего, имя Елена ассоциируется с Еленой Троянской (Спартанской) - девушкой, из-за которой произошла Троянская война. У славян имя Елена также популярно - сказки про Елену Прекрасную и Елену Премудрую знает каждый человек.

Происхождение и значение имени Елена

Имя Елена происходит от имени греческого бога Солнца Гелиоса. В переводе с греческого это оно означает "солнечный свет" или "солнечный луч". У греков существовало другое женское имя, связанное с Гелиосом - Селена. Его связывали с луной. Так называли девочек из аристократических семей.

Формы имени Елена

Имя Елена имеет такие уменьшительно-ласкательные формы: Лена, Леся, Ленок, Ленуша, Ленуся, Алена, Еленка, Люся, Лёна, Лёся, Лёля, Эля, Эла, Елюся, Леночка, Ленчик, Леночка, Ленушка, Еленка, Алёнка, Аленочка, Аленушка, Елюш.

Варианты имени в других странах: Хелен, Хелена, Эллен, Олена.

Елена в детстве

Маленькая Лена имеет много положительных качеств: она добрая, жизнерадостная, активная, энергичная, дружелюбная. Лена растет очень любознательным ребенком. Она стремится узнать всё на свете, любит учиться и делиться выученной информацией с другими.

Читайте такжеАстрологи назвали идеальную пару по гороскопу для каждого знака ЗодиакаМаленькая Лена уважает родителей и хорошо слушается их, но у неё бывают конфликты со сверстниками. Она никогда не признает свою неправоту. Домашние обязанности выполняет, но не любит когда ей приказывают.

В школе Лена получает хорошие оценки, у неё много друзей, учителя её хвалят. У девочки много друзей и увлечений, всё дается ей хорошо. В подростковом возрасте у Елены может случиться период бунтарства или подражания старшим друзьям - в это время ей нужен хороший родительский пример.

Характер и судьба Елены

Елена - очень активная девушка с множеством интересов и амбиций. У неё много друзей, она занимается саморазвитием, с удовольствием помогает другим. Многие уважают Елену за её трудолюбие, целеустремленность и преданность.

Елена любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью. Однако высокомерной её назвать нельзя, она уважает других людей. Елене очень важно иметь поддержку, доверять кому-то. Эта девушка совершенно не выносит одиночество.

Елена очень мечтательная и наивная. Столкновение с суровой реальностью может её больно ранить. Она не замечает недостатков в людях и легко может стать жертвой обмана.

В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Елена отлично раскрывает себя в тех профессиях, где требуется творческий ум или умение общаться с друзьями. Часто обладательницы этого имени становятся артистками или спортсменками. Елену можно назвать хорошим специалистом, однако отдых для неё очень важен. Эта девушка очень плохо переносит переработки и работу на выходных.

Елена в любви и браке

Читайте такжеПодарок небес: у кого в 2022 году появится ребенокЕлена всю жизнь находится в поисках идеала. Требования к мужчине у неё крайне высокие. Елена довольно обидчивая и капризная. Часто она додумывает слова и поступки, которых мужчина никогда не делал. Это очень ревнивая девушка, однако горячо преданная своему избраннику. Елена любит подарки и красивые комплименты, однако материальный достаток мужчины для неё не важен - гораздо важнее иметь духовную связь.

Она считает, что добытчиком в семье должен быть супруг, а жена должна заниматься домашними делами и воспитанием детей. С этой ролью она справляется замечательно. Елена - отличная хозяйка и любящая мать.

Совместимость имени Елена

Елена имеет очень высокую совместимость в любви и браке с такими мужскими именами: Максим, Андрей, Богдан, Ярослав, Филипп, Сергей, Дмитрий, Константин, Денис, Валерий, Юрий, Руслан.

Низкая совместимость у Елены с обладателями следующих имен: Станислав, Егор, Даниил, Святослав, Александр, Глеб, Анатолий, Степан.

Именины Елены

Елена отмечает свой день ангела 28 января, 19 марта, 3 июня, 8 июня, 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября.

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Автор: Екатерина Пулатова