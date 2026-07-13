Как ежедневное употребление мясных деликатесов влияет на давление: объяснение ученых

Регулярное употребление таких продуктов может негативно повлиять на здоровье сердца.

Мясная нарезка и колбасные изделия часто становятся быстрым вариантом для перекуса или обеда. В то же время регулярное употребление таких продуктов может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет Verywell Health.

Постоянное употребление мясных деликатесов может повышать артериальное давление по двум основным причинам. Одна из них – высокое содержание натрия.

По словам диетолога Лауры Демроуз, переработанное мясо, в частности мясные деликатесы, содержит большое количество соли, которая может повышать артериальное давление.

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"Продукты с высоким содержанием натрия могут вызывать задержку жидкости в организме, что увеличивает объем крови и напрямую влияет на артериальное давление", – пояснила она.

Кроме того, мясные деликатесы содержат добавки, которые могут влиять на состояние сосудов.

Многие мясные продукты содержат нитраты или нитриты, которые помогают продлить срок годности и сохранить свежесть продуктов. В то же время эти вещества могут способствовать повышению артериального давления, поскольку вызывают сужение артерий, отметила Демроуз.

Американская ассоциация сердца рекомендует большинству взрослых потреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день. При этом оптимальным пределом считается до 1500 миллиграммов в сутки.

"Если у человека уже есть проблемы с повышенным артериальным давлением, ему следует ограничить потребление натрия до менее чем 2000 миллиграммов в день", – отметила Демроуз.

Для сравнения, по словам диетолога, в большом бутерброде с ветчиной может содержаться около 750 миллиграммов натрия.

Если у человека уже диагностирована гипертония, регулярное употребление мясных деликатесов может представлять больший риск для его здоровья, говорится в статье, посвященной употреблению красного мяса и гипертонии.

В то же время не все виды мясной нарезки одинаково влияют на артериальное давление. Некоторые варианты могут быть менее вредными, чем другие.

"Переработанное красное мясо хуже, чем мясо птицы. И чем выше содержание натрия и чем сильнее продукт переработан, тем хуже это для организма", – пояснила диетолог Джулия Зумпано.

По данным Клиники Кливленда, к мясным деликатесам, которые часто содержат больше натрия и насыщенных жиров, относятся салями, болонья, ветчина, пастрами и пепперони.

Более здоровые альтернативы

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние мясных деликатесов на здоровье сердца, можно изменить подход к их выбору и употреблению. Демроуз советует выбирать индейку или курицу с пометками "пониженное содержание натрия" или "низкое содержание натрия", а также обращать внимание на продукты без добавления нитритов и нитратов.

Также лучше отдавать предпочтение менее обработанным мясным продуктам и тонко нарезанным вариантам.

Зумпано добавила, что если человек обычно готовит свежее мясо на ужин, он может приготовить немного больше, чтобы на следующий день использовать остатки на обед. Это может стать более здоровой альтернативой готовым мясным нарезкам.

Подробнее о влиянии продуктов на здоровье

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