Языковед объяснил, кого называют "цапом-відбувайлом".

Вот кто такой на самом деле "козел отпущения" - значение и происхождение фразеологизма очень интересное.

Когда кого-то называют "козлом отпущения", то имеют в виду, что человек несет ответственность за других, на него постоянно сваливают чужую вину, рассказал заслуженный работник образования Украины, самый известный учитель нашего государства, языковед-доцент и автор учебников Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1".

Эксперт также поделился, что корни этой фразы достигают древних времен. "Это библейское выражение, оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа...", - рассказал педагог.

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Авраменко добавил, что, по его мнению, на украинском лучше говорить не "козел відпущення", а "цап-відбувайло", поскольку вторая фраза более колоритная.

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Ранее Александр Авраменко поделился, как подводить итоги по-украински.

Языковед подчеркивал, что можно "підводити" ресницы. Учитель отметил, что грамотно вместе со словом итоги употреблять глагол "підбивати". По словам Авраменко, "підводити підсумки" - это калька с русской фразы "подводить итоги".

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