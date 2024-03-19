Очень часто можно услышать, как говорят или пишут на украинском "підводити підсумки", поскольку просто не знают правильный вариант этой фразы и используют банальную кальку с русского языка.
Подводить итоги на украинском будет "підбивати підсумки", а "підводити" можно ресницы, рассказал известный учитель Украины, языковед, автор учебников, заслуженный работник образования - доцент Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1".
"Підбивати підсумки, ну аж ніяк не підводити підсумки", - подчеркнул языковой эксперт.
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Александр Авраменко ранее обращал внимание на то, что некоторые украинские слова, которые похожи на русские, считают чужими, и поэтому их стараются не употреблять. Например, речь идет о глаголах "обирати" или "вибирати". Языковед подчеркнул, что это наши слова-синонимы.
Учитель также рассказывал, что означают два глагола, которые достались украинцам от их предков и являются сокровищем - речь идет о "гайнувати" и "цмулити". Авраменко поделился, что "гайнувати" - это бесполезно тратить, а "цмулити" - что-то с наслаждением пить.