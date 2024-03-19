Самый известный учитель украинского языка рассказал, как не допустить распространенную ошибку.

Очень часто можно услышать, как говорят или пишут на украинском "підводити підсумки", поскольку просто не знают правильный вариант этой фразы и используют банальную кальку с русского языка.

Подводить итоги на украинском будет "підбивати підсумки", а "підводити" можно ресницы, рассказал известный учитель Украины, языковед, автор учебников, заслуженный работник образования - доцент Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1".

"Підбивати підсумки, ну аж ніяк не підводити підсумки", - подчеркнул языковой эксперт.

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Александр Авраменко ранее обращал внимание на то, что некоторые украинские слова, которые похожи на русские, считают чужими, и поэтому их стараются не употреблять. Например, речь идет о глаголах "обирати" или "вибирати". Языковед подчеркнул, что это наши слова-синонимы.

Учитель также рассказывал, что означают два глагола, которые достались украинцам от их предков и являются сокровищем - речь идет о "гайнувати" и "цмулити". Авраменко поделился, что "гайнувати" - это бесполезно тратить, а "цмулити" - что-то с наслаждением пить.

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