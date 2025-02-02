Этот вопрос позволяет легко отсеять неподходящих кандидатов.

Чтобы привлечь в свою компанию действительно талантливых специалистов, опытные руководители на собеседовании используют инновационные и хитрые стратегии для выявления лучших кандидатов. Как пишет портал thinkstewartville.com, Стивен Кауфер, соучредитель и бывший генеральный директор популярнейшего портала для путешественников TripAdvisor, рассказал о своем ключевом вопросе на собеседовании, который помогает ему отсеять неподходящих кандидатов.

Кауфер рассказал, что для оценки кандидатов на собеседовании он задает один простой вопрос: "Над каким самым сложным проектом вы когда-либо работали?". Он отмечает, что эффективность этого вопроса заключается в его способности раскрыть множество аспектов личности кандидата и его профессионального подхода. Дело не только в самом ответе, но и в том, как собеседник отвечает, что позволяет получить ценную информацию.

Так, анализируя ответы на свой фирменный вопрос, Кауфер обращает пристальное внимание на несколько ключевых факторов: командный дух и сотрудничество, способность решать проблемы, подотчетность и ответственность, адаптивность и устойчивость.

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Как отмечает бизнесмен, особенно его интересует, как кандидаты справлялись с трудностями и взаимодействовали с коллегами. Кауфер считает тревожным сигналом, когда кандидат сваливает всю ответственность на членов команды, поскольку это может свидетельствовать о недостатке ответственности или слабых навыках работы в команде.

"Это говорит мне о том, берут ли они иногда на себя ответственность за то, что задача оказалась сложной. Это очень важно для выявления кандидатов, обладающих высоким эмоциональным интеллектом - чертой, которая высоко ценится на современных рабочих местах", - отмечает он.

Чтобы еще больше оценить потенциал кандидата, Кауфер часто задает еще один вопрос: "Как бы вы доработали свой самый успешный проект?".

Этот вопрос призван оценить адаптивность, любознательность и стремление к постоянному совершенствованию - качества, которые необходимы в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

Сосредоточившись на проблемах прошлого и на том, как кандидаты их преодолевали, интервьюеры могут получить о них ценную информацию: умение решать проблемы, устойчивость перед лицом трудностей, способность работать под давлением, лидерский потенциал, креативность и новаторство.

Кроме того, такой подход помогает выявить кандидатов, предъявляющих к себе чрезвычайно высокие требования, - черта, часто присущая топ-менеджерам в различных отраслях.

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