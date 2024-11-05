По словам миллиардера, этот тест способен определить мотивацию человека и его способности.

Результат собеседования во многом зависит от умений кандидата и его опыта. У экс-гендиректора Microsoft Стива Балмера есть свой любимый психологический тест, который он задавал всем потенциальным сотрудникам, сообщает Unilad.

Миллиардер входит в десятку богатейших людей мира по версии Forbes и с 2000 по 2014 год был генеральным директором корпорации Microsoft. Он на четыре позиции опережает Билла Гейтса, который основал компанию в 1975 году.

Балмер в одном из своих интервью рассказал о своем любимом тесте для кандидатов, который, по его словам, способен определить мотивацию человека и его способности. Он отметил, что давал такое задание и своим детям.

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"Я загадываю число от одного до ста, вы будете пытаться угадать его, а я буду подсказывать вам, оно слишком большое или слишком маленькое. Если вы угадаете с первого раза, я дам вам пять долларов, а за каждый неправильный ответ приз будет уменьшаться на один доллар. После нуля уже вы будете платить мне", - объяснил миллиардер.

Во время тестовой игры с ведущей Эмили Чанг экс-гендиректор Microsoft загадал число 59. Ей удалось отгадать его только за семь попыток.

Суть этого теста состоит в том, чтобы узнать, способен ли человек определить, насколько эта ситуация для него выигрышная. Балмер подчеркнул, что вероятность победить в этой игре значительно ниже, чем шанс победить:

"Существует гораздо больше чисел, из-за которых вы проигрываете, чем чисел, из-за которых вы выигрываете, даже с вашей стратегией, и, во-вторых, я могу выбрать числа, которые вам будет сложно отгадать".

Миллиардер заявил, что кандидатам следовало отказываться от участия в такой игре на собеседовании. Он вспомнил, что один из них подсчитал вероятность победы и не стал проходить этот тест.

Другие советы для успешного собеседования

Ранее менеджер назвал хитрый тест с сэндвичем, который проводит на собеседовании. По его словам, с этой задачей не справляются 70% кандидатов.

Кроме того, рекрутер рассказала о своем любимом вопросе на собеседовании. Она подчеркнула, что пытается быть "инновационной и справедливой" в процессе найма сотрудников.

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