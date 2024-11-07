Пользователь поделился, что этот тест играл важную роль на собеседовании.

Собеседования на работу сами по себе являются сложными для большого количества людей. Тем не менее руководители часто добавляют к деловым разговорам различные тесты, которые трудно объяснить, пишет Unilad.

На одном из форумов на Reddit пользователь раскрыл необычный тест с солью и перцем, который проводил его бывший руководитель для кандидатов. По его словам, он рад, что лично не столкнулся с таким заданием, отметили в издании.

Пользователь поделился, что сама мысль обедать в присутствии кого-то во время собеседования ужасает его. Но именно это устраивал для кандидатов его бывший начальник.

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"Компания, в которой я работал, проводит собеседования с несколькими людьми в течение всего дня, и одно из них всегда приходится на обеденное время. Один из руководителей основывал все свои решения на одном факторе - пробовал ли человек, с которым он беседовал, свою еду, прежде чем добавлять соль, перец или острый соус", - рассказал он.

Пользователь заявил, что его бывший руководитель считал, что этот тест помогает раскрыть характер человека. Он подчеркнул, что те, кто не попробовали еду перед добавлением соли и перца, не получали работу, отметили в издании.

Другие необычные тесты на собеседованиях

Ранее бизнесмен раскрыл "тест на кофе", который является хитрой проверкой кандидатов на собеседовании. Бизнесмен Трент Иннес отказывал всем потенциальным сотрудникам, которые провалили его.

Кроме того, рекрутер рассказала о своем любимом вопросе на собеседовании. По ее словам, ответ кандидата на него не может быть правильным или неправильным, но он точно будет информативным.

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