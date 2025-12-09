В этом районе уже известно об около 30 кладах монет.

Археологи во Франции обнаружили три древних кувшина для хранения, наполненных десятками тысяч римских монет. Сосуды были зарыты в ямы 1700 лет назад в полу дома древнего поселения, возможно, служившие своего рода сейфом или копилкой. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что эти три кувшина, известные как амфоры, были обнаружены во время раскопок, проводимых Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP) в деревне Сенон на северо-востоке Франции. В общей сложности в них может находиться более 40 000 римских монет.

"В первом кладе содержалось около 38 килограммов монет, что соответствует примерно 23 000-24 000 монет. Второй кувшин и его монеты весили около 110 фунтов 50 кг, и, судя по 400 монетам, извлеченным из горлышка, которое было сломано во время обнаружения, он мог содержать от 18 000 до 19 000 монет. Третий кувшин был извлечен в древности, и в яме, где когда-то стоял сосуд, остались только три монеты", - сообщил Венсан Женевьев, нумизмат INRAP, занимающийся анализом кладов.

В этом районе уже известно об около 30 кладах монет, поэтому истинное значение этой находки заключается не в количестве монет, а в подробной информации о месте их обнаружения. В заявлении INRAP говорится:

"Вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, нет уверенности в том, что это "сокровища", спрятанные в период нестабильности".

Судя по датам на монетах, эксперты полагают, что амфоры были захоронены между 280 и 310 годами н. э.

В кладе есть монеты с бюстами императоров Викторина, Тетрика I и его сына Тетрика II, императоров так называемой Галльской империи, которая правила Галлией и прилегающими провинциями независимо от остальной Римской империи с 260 по 274 год, пока не была воссоединена императором Аврелианом в 274 году.

Отмечается, что наполненные монетами амфоры были аккуратно закопаны в тщательно подготовленные ямы в гостиной дома. Горлышки кувшинов находились на уровне земли, поэтому к ним был легко добраться, и они служили своего рода копилкой.

"В двух случаях наличие нескольких монет, найденных на краю кувшина, явно указывает на то, что они были положены после захоронения вазы, когда яма ещё не была заполнена осадком", - сказано в заявлении.

Интересно, что доступ к кувшинам позволяет предположить, что владельцы использовали их как долгосрочное хранилище сбережений, а не как наспех спрятанный клад. В этом жилом районе находились каменные здания с подогревом пола, подвалами и мастерскими с печами. Неподалёку также находилось римское укрепление. В начале IV века сильный пожар уничтожил поселение. Хотя поселение удалось восстановить до того, как второй пожар привёл к его окончательному запустению, монетные залежи были утрачены почти на два тысячелетия.

