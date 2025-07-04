Передача такого вируса человеку является чрезвычайно редким явлением.

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) умер мужчина от неизлечимого и "чрезвычайно редкого" вируса, который похож на бешенство. Он заразился им после укуса летучей мыши. Об этом пишет The Telegraph.

Мужчина, которому было около 50 лет, заразился австралийским лиссавирусом летучих мышей - возбудителем, который связан с бешенством.

"Это первый подтвержденный случай заражения этим вирусом человека в Новом Южном Уэльсе и лишь четвертый случай заражения человека с момента обнаружения лиссавируса в Австралии в 1996 году", - добавили в материале.

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Отмечается, что существует два штамма этого возбудителя. Как пишет Bat Conservation Trust, из 19 тысяч летучих мышей, которых протестировали с 1986 года, только 59 были инфицированы в Великобритании. С начала ведения учета в Британии было зафиксировано два случая инфицирования людей - первый в 1902 году, а второй - через 100 лет в Шотландии. Его обнаружили у человека, который работал с летучими мышами.

"Передача вируса человеку является чрезвычайно редким явлением. Но, к сожалению, когда у людей, которых поцарапала или укусила зараженная летучая мышь, появляются симптомы лиссавируса, эффективного лечения не существует", - пояснила Кейра Глазго, директор по здравоохранению в New South Wales Health.

Симптомы лиссавируса могут проявиться через несколько дней, месяцев или даже лет. Ранние признаки заболевания похожи на грипп - головная боль, лихорадка и усталость. Состояние пациентов может стремительно ухудшаться, появляются паралич, бред, судороги, и в конце концов человек умирает.

"Бешенство - это заболевание центральной нервной системы, которое очень похоже на то, что может развиться после заражения ABLV [австралийским лиссавирусом летучих мышей], хотя эти два вируса генетически отличаются. ABLV редко встречается у летучих мышей, но когда он присутствует, то чаще является причиной симптомов у этих летучих мышей. После появления симптомов у зараженного человека болезнь часто является смертельной, поскольку лекарств от нее не существует", - подчеркнул доктор Иан Маккей, вирусолог из Университета Квинсленда.

В то же время, как с бешенством, немедленное лечение после контакта может предотвратить развитие симптомов, а из-за того, что вирусы очень похожи, для лечения инфекций лиссавирусом используют иммуноглобулин против бешенства и вакцины против него.

В свою очередь Триш Патерсон, которая более 30 лет занимается дикими животными и руководила Австралийской клиникой для летучих мышей и Центром травм диких животных в Квинсленде, подчеркнула, что вызывает беспокойство, ведь человек, как сообщалось, обратился за лечением, однако неизвестно, как быстро.

"Если он получил лечение [непосредственно после укуса] и все равно заразился вирусом, это немного беспокоит", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что новый штамм опасного вируса стал причиной вспышек заболеваний на круизных лайнерах. Речь идет о норовирусе, вспышка которого на суше может повлиять на случаи заболевания, зарегистрированные в море.

"Данные CDC показывают, что новый доминирующий штамм в настоящее время связан с зарегистрированными вспышками норовируса на суше. Суда обычно следуют схеме наземных вспышек, которые выше в этот сезон норовируса", - отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Также стало известно, что ученые испытали новое лекарство против вируса Эболы. Отмечается, что это открытие может помочь предотвратить будущие вспышки смертельного вируса. Отмечается, что Эбола является чрезвычайно опасным вирусом для людей и приматов, поскольку вызывает летальность до 90% среди инфицированных.

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