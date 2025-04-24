В составе краски есть хлоргексидин - популярный препарат, который обычно используется при лечении зубов.

Ученые из Ноттингемского университета изобрели лакокрасочное покрытие, которое убивает вредные бактерии и вирусы, в частности грипп, COVID-19, кишечную палочку, стафилококк. Об этом пишет InterestingEngineering.

Отмечается, что эта краска может стать простым и функциональным средством для обезвреживания инфекций на поверхностях в больницах, транспорте и других общественных местах.

В основе антимикробного средства лежит хлоргексидин - дезинфицирующий препарат, который обычно используют в стоматологии и дохирургической чистке. Исследователи добавили его в смолу, которая применяется для окрашивания. В результате получили покрытие для поверхностей, действие которого проявляется сразу после высыхания. Оно убивает бактерии, не вымывается и не теряет эффективности из-за прикосновений.

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"Очень интересно видеть, как это исследование применяется на практике. В начальных исследованиях мы добавили дезинфицирующее средство в полимер, чтобы создать новую антимикробную краску, которая имеет превосходную эффективность; она также не распространяется в окружающую среду и не вымывается с поверхности при прикосновении", - сказала руководитель исследования Фелисити де Коган.

На больничных кроватях, сиденьях унитазов, столиках и других твердых поверхностях в общественных местах обитает множество бактерий и вирусов, против которых бессильна обычная уборка. В больницах эти поверхности становятся питомниками опасных, устойчивых к лекарствам инфекций, в частности кишечной палочки, золотистого стафилококка. Более того, эти микроорганизмы уживаются, делятся генами устойчивости и продуцируют более агрессивные штаммы.

В материале говорится, что эта новая краска может в корне изменить ситуацию. В отличие от существующих средств, которые со временем теряют активность или вредны для здоровья человека, активный ингредиент новоизобретенного средства остается эффективным и безопасным.

Исследователи сообщили, что краска показала эффективность на ряде пластиковых и металлических поверхностей, что делает ее пригодной не только для больниц, но и для таких отраслей, как авиация, железнодорожный транспорт, производство.

Другие медицинские открытия

Как сообщал ранее УНИАН, ученые из Школы медицины Перельмана в Университете Пенсильвании пришли к выводу, что коронавирус у детей может иметь долгосрочные последствия для здоровья. В частности, они выяснили, что после перенесенного коронавируса впоследствии у детей могут появляться болезни почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистые недуги.

Так, ученые узнали, что дети, которые переболели, имели на 17% выше риск развития хронической болезни почек второй, легкой стадии. Кроме того, они имели на 35% выше риск хронической болезни почек третьей стадии - средней степени тяжести. Также дети, которые переболели коронавирусом, имели на 25% выше риск расстройств желудочно-кишечного тракта в постострый период заболевания. Риск в "хронической фазе" возрастал до 28% в период от шести месяцев до двух лет после инфицирования COVID-19.

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