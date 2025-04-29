Норовирус - это очень заразная желудочная инфекция с общими симптомами, включая диарею, рвоту, тошноту и боль в животе.

"Новый доминирующий штамм" норовируса увеличил количество вспышек желудочной инфекции на борту круизных лайнеров, сообщает The Independent со ссылкой агентство общественного здравоохранения США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что рост вспышек норовируса на суше может повлиять на случаи заболевания, зарегистрированные в море.

"Данные CDC показывают, что новый доминирующий штамм в настоящее время связан с зарегистрированными вспышками норовируса на суше. Суда обычно следуют схеме наземных вспышек, которые выше в этот сезон норовируса", - говорится в их заявлении.

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Отмечается, что норовирус - это очень заразная желудочная инфекция с общими симптомами, включая диарею, рвоту, тошноту и боль в животе. Из 16 вспышек желудочно-кишечных заболеваний, зарегистрированных CDC в этом году на круизных лайнерах, включая кишечную палочку, 12 были подтверждены как норовирус.

Проверка агентства выявила "возможную чрезмерную зависимость от дезинфицирующего средства для рук на судах", которое не так эффективно против норовируса, как мытье рук с мылом и водой.

Важно, что в 2024 году CDC зарегистрировал в общей сложности 18 вспышек на круизных лайнерах, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Всего за пять месяцев 2025 года количество случаев заболевания норовирусом среди пассажиров и членов экипажа, вероятно, превысит прошлогодние показатели. В этом году вспышки желудочно-кишечных заболеваний на судах были зафиксированы на судах компаний Holland America, Viking Expedition, Seabourn, Cunard, Princess Cruises и Royal Caribbean.

По данным CDC, ежегодно в США регистрируется около 2500 вспышек норовируса, причем на круизные суда приходится лишь небольшое их количество.

Меры в рамках Программы санитарной обработки судов включают усиление процедур очистки и дезинфекции, изоляцию больных пассажиров и членов экипажа и поощрение соблюдения пассажирами гигиены рук. В рекомендациях говорится:

"Норовирус может быть особенно сложно контролировать на круизных лайнерах из-за тесноты жилых помещений, общих обеденных зон и быстрой смены пассажиров. Когда судно пришвартовывается, норовирус может попасть на борт с зараженной пищей или водой; или пассажирами, которые заразились на берегу. Повторные вспышки во время последовательных круизов могут также быть результатом инфицирования экипажа или загрязнения окружающей среды. Это связано с тем, что норовирус может сохраняться на поверхностях в течение нескольких дней или недель и устойчив ко многим распространенным дезинфицирующим средствам".

Новости о путешествиях на круизных лайнерах

Американец Майк Кэмерон выиграл бесплатное путешествие по Карибам на круизном лайнере. Но во время круиза он заболел гриппом, и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Мужчине ставили капельницы и за три дня он смог поправиться. Вскоре пассажир лайнера узнал, что лечение стоило ему 47 000 долларов.

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