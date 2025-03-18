Исследователи считают, что нужны именно пероральные лекарства, которые легко транспортировать и хранить, и вот такие нашлись.

Ученые выяснили, что благодаря пероральному противовирусному препарату обезьянам после заражения вирусом Эбола удалось выжить. По их мнению, это открытие может помочь предотвратить будущие вспышки смертельного вируса, пишет Independent.

Издание напомнило, что Эбола является чрезвычайно опасным вирусом для людей и приматов, ведь вызывает летальность до 90% среди инфицированных. Например, во время эпидемии 2013-2016 годов в Западной Африке из 28 600 зараженных погибли 11 325 человек. Вспышка в 2018-2020 годах в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 2299 человек из 3481 зараженного.

Отмечается, что существует лечение на основе антител, которое показало определенную эффективность в испытаниях, однако необходимость хранить препарат при низких температурах и логистические ограничения значительно затрудняют борьбу со вспышками в регионах с ограниченными ресурсами.

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Поэтому исследователи подчеркивают необходимость разработки пероральных лекарств, которые можно легко транспортировать и быстро использовать для спасения жизней и сдерживания распространения вируса.

"Пероральные противовирусные препараты имеют несколько преимуществ перед инъекционными лекарствами, в частности их легче поставлять, хранить, распространять и применять", - пояснили ученые.

В материале говорится, что препарат Obeldesivir ранее уже показал эффективность против нескольких РНК-вирусов, в частности филовирусов, к которым относится Эбола. Он был эффективен, если его применяли через 24 часа после заражения.

В предыдущих исследованиях ученые вводили вирус обезьянам внутримышечно, но в этом случае болезнь протекала очень быстро, что затрудняло оценку эффективности препарата. В новом же исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые доказали, что Obeldesivir защищает 100% обезьян, инфицированных самым опасным штаммом Эболы - Makona.

В этом исследовании 5 макак-резусов и 5 макак-крабоедов получали упомянутый препарат в течение 10 дней, начиная с 24-го часа после заражения. При этом 3 обезьяны были контрольными - не получали лекарств. В результате выжить удалось 100% обезьянам-резусам и 80% обезьянам-крабоедам.

Поскольку при новом способе заражения болезнь развивалась медленнее, исследователи смогли глубже изучить механизм действия препарата.

В целом ученые говорят, что результаты подтверждают потенциал Obeldesivir как пероральной постконтактной профилактики.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что лечение препаратом дает возможность для развития адаптивного иммунитета, одновременно смягчая чрезмерное воспаление, потенциально предотвращая летальный исход", - отметили они.

Следующий шаг, говорят ученые, - изучить, как отсроченное лечение препаратом влияет на иммунный ответ.

Даже если препарат будет эффективен только в первые 24 часа после контакта с вирусом, он все равно может стать ключевым средством в борьбе со вспышками Эболы, особенно для врачей, ученых и лиц, контактирующих с инфицированными, говорится в публикации.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые изобрели метод, как с помощью крови быстро восстановить сломанные кости. Во время нового исследования ученые превратили кровь в вещество, которое успешно восстанавливало кости у животных.

Ученые предполагают, что из нового материала можно будет создавать регенеративные продукты, которые можно будет использовать как эффективную терапию для лечения травм и болезней.

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