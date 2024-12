Ученые провели исследования, в ходе которого новая вакцина показала себя гораздо лучше текущего перорального препарата PrEP.

Ученые, вероятнее всего, нашли препарат против ВИЧ-инфекции. Сообщается, что результаты клинического испытания (Purpose-2), проведенного под руководством врачей из Университета Эмори и системы здравоохранения Грейди, показывают, что инъекции ленакапавира, которые необходимо делать дважды в год, снижают риск заражения ВИЧ на целых 96%.

Именно это делает инъекции значительно более эффективными, чем употребление ежедневного перорального препарата PrEP и посещение врача каждые три месяца. Тем более, что при непоследовательном приеме эффективность "старых" препаратов значительно снижается.

"Столь высокая эффективность инъекционного препарата - почти 100 %, который люди должны принимать всего раз в полгода, просто невероятна", - заявляет ведущий автор исследования и профессор медицинского факультета Университета Эмори Коллин Келли. Он отмечает, что эта "работа" яляется значительным достижением в медицине, особенно для людей, чьи обстоятельства не позволяют им принимать ежедневные пероральные препараты, и для тех, кто относится к группам населения, которые столкнулись с ВИЧ.

В ходе клинического испытания сравнивалась эффективность двух препаратов. В результате 99% участников в группе, которая использовала ленакапавир, не заразились ВИЧ-инфекцией. За время исследования только два участника этой группы, состоящей из 2179 человек, заразились ВИЧ. Это сравнимо с девятью новыми случаями ВИЧ-инфекции в группе с "ежедневным" препаратом Truvada, в которой было 1086 человек.

