Сильнодействующие вещества в кордицепсе могут препятствовать росту раковых клеток.

Гриб кордицепс, который превратил людей в зомби в постапокалиптическом сериале "Последний из нас" (The Last of Us), можно использовать для создания лекарств от рака.

Как пишет Independent, об этом говорится в новом исследовании ученых из Ноттингемского университета. В частности, сильнодействующие вещества в этом грибе могут препятствовать росту раковых клеток, нарушая сигналы клеток, которые за это отвечают.

Химическое вещество производится оранжевым грибком Cordyceps militaris, который заражает и захватывает гусениц. Ученые давно считали, что это можно использовать для создания лекарств, но не понимали, как именно это сделать.

В новом исследовании, опубликованном в журнале FEBS Letters, ученые изучали влияние кордицепина на активность тысяч генов во многих линиях клеток. Сравнивая его эффекты с другими методами лечения, которые зарегистрированы в базах данных, ученые обнаружили, что он действует во всех случаях.

"Наши данные подтверждают кордицепин как ведущее соединение для разработки противоопухолевых препаратов", - пишут они в исследовании.

Кордицепин превращается в кордицепинтрифосфат, который имитирует клеточный энергоноситель АТФ. Кордицепин трифосфат влияет на рост клеток и, по мнению ученых, может влиять на раковые клетки.

"Мы исследовали влияние кордицепина на ряд заболеваний в течение нескольких лет, и с каждым шагом мы приближались к пониманию того, как его можно использовать как эффективное средство лечения... Одно из захватывающих событий заключается в том, что стало проще и дешевле проводить эти очень большие эксперименты, поэтому мы смогли исследовать тысячи генов одновременно", - сказала соавтор исследования Корнелия де Мур.

Согласно последним результатам, кордицепин может стать "хорошей отправной точкой" для новых лекарств от рака. В частности, его производные могут использовать для производства трифосфатной формы препарата, который будет иметь такой же эффект.

Новое исследование также может помочь контролировать влияние кордицепина на пациентов, поскольку ученые теперь имеют данные, указывающие на определенные гены, которые реагируют на соединение.

