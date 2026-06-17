Ветряные турбины в Индии изменили жизнь диких животных до неузнаваемости

Ученые заметили удивительную перемену в этом месте после появления ветряных турбин.

Гигантские ветряные турбины на равнинах штата Карнатака в Индии отлично справляются со своей задачей, обеспечивая жителей чистой энергией. Однако их появление оказало значительное влияние на животных, пишет Ecoportal.

Отмечается, что на протяжении уже двух десятилетий ветропарки штата Карнатака надежно поставляют "зеленую" энергию. Эти проекты ценят за значительный вклад в борьбу с изменением климата.

На территории ветропарков практически отсутствует человеческая деятельность, и она выглядит как нетронутое убежище для диких животных. Как показало одно из исследований 2022 года, хищники исчезли с этой территории, в то время как другие млекопитающие и птицы процветают там, где раньше их не было.

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Ученые проанализировали реакцию птиц и млекопитающих на ветряные турбины. Они выяснили, что видовое разнообразие, численность и количество уникальных видов птиц были относительно выше в районах без ветряных электростанций.

Исследователи рассказали, что некоторые птицы приспособились к шуму турбин, повышая громкость своего крика. Другие же птицы стали часто сталкиваться с турбинами.

Кроме того, ученые заметили удивительную перемену. Они зафиксировали резкое увеличение численности мелких млекопитающих и наземных птиц на территориях, где установлены турбины.

Мелкие грызуны, мангусты и некоторые виды наземных птиц теперь заселили территории с турбинами. По словам ученых, это не случайное совпадение.

Пока хищники высшего уровня избегают лопастей ветряных турбин, они служат щитом для добычи. Виды, численность которых резко возросла, заполнили внезапный экологический вакуум, оставленный "изгнанием" хищных птиц.

Ветряные электростанции стали ловушкой для летучих мышей

Ранее команда инженеров в Великобритании заметила, что солнечные панели негативно влияют на летучих мышей. Выяснилось, что летучие мыши часто путают солнечные панели с водой.

Ученые обнаружили, что солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей, имитируя эхолокационный сигнал воды.

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