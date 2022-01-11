Он мешал спасителям ликвидировать масштабный пожар и боролся с полицией.

В ночь на 11 января в Ялте (Крым) мужчина пытался помешать спасателям ликвидировать масштабный пожар в одном из зданий и вел себя очень странно. Он боролся с полицейскими и отталкивал пожарную лестницу.

Видео появилось в Telegram-канале "Лента дна".

Пожарные оперативно организовали эвакуацию людей из здания, которое охватил огонь. Однако один из мужчин отказался покидать здание. Он забрался на второй этаж и отчаянно отталкивал пожарную лестницу, с помощью которой спасатели пытались добраться до него. Мужчину удалось унять полицейским.

Читайте такжеВ Индии братья устроили роскошную вечеринку для собаки и оказались за решеткойПо данным канала, мужчина отказывался эвакуироваться, поскольку в этом здании он арендовал склад и не хотел оставлять товар.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель заставил выполнять требования дорожных знаков другого водителя, оригинально проучив его за нарушение ПДД.

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