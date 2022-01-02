В итоге водитель-нарушитель въехал задней частью авто в столб.

В Киеве водитель заставил выполнять требования дорожных знаков другого водителя, оригинально проучив его за нарушение ПДД.

Соответствующее видео появилось 2 января на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На записи видно, что водитель-нарушитель свернул на дорогу с односторонним движением и уверенно двигался по ней до встречи с автором видео. Тот не пропустил его дальше и "вернул" к перекрестку. Это произошло на перекрестке улиц Грекова и Ольжича.

Закончилось все тем, что авто нарушителя, пока он возвращался назад, въехало в столб.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, неравнодушные граждане, вместе с неравнодушными столбами, знают свое дело", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях еще один киевский водитель отметился дерзкой выходкой на дороге и попал на видео.

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