В Великобритании ведущая утреннего шоу Good Morning Britain насмешила телезрителей, допустив двусмысленную оговорку во время выпуска прогноза погоды.
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Как сообщает Irish Mirror, Лара Тобин предупреждала британцев о приближающемся дожде и мокром снеге, но оговорилась. Вместо слова slushy (слякотный), ведущая употребила слово slutty («шлюший, вульгарный»).
Хотя ведущая очень быстро исправилась, зрители все равно заметили оговорку и теперь шутят над ней в соцсетях.
Отмечается, что Лара Тобин – метеоролог и ведущая прогноза погоды, является в Великобритании любимицей публики.
@lorraine we need a laugh at the moment.— Barry Kilroy (@Jonnylove2000) January 6, 2021
Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself😂! #slipup#gmbclassic#topweatherpresenterpic.twitter.com/iMRec8mP48
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