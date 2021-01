В Великобритании ведущая утреннего шоу Good Morning Britain насмешила телезрителей, допустив двусмысленную оговорку во время выпуска прогноза погоды.

Как сообщает Irish Mirror, Лара Тобин предупреждала британцев о приближающемся дожде и мокром снеге, но оговорилась. Вместо слова slushy (слякотный), ведущая употребила слово slutty («шлюший, вульгарный»).

Хотя ведущая очень быстро исправилась, зрители все равно заметили оговорку и теперь шутят над ней в соцсетях.

Отмечается, что Лара Тобин – метеоролог и ведущая прогноза погоды, является в Великобритании любимицей публики.

@lorraine we need a laugh at the moment.

Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself😂! #slipup#gmbclassic#topweatherpresenterpic.twitter.com/iMRec8mP48