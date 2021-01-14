Лара Тобин допустила забавную оговорку в эфире / Фото Twitter

В Великобритании ведущая утреннего шоу Good Morning Britain насмешила телезрителей, допустив двусмысленную оговорку во время выпуска прогноза погоды.

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Как сообщает Irish Mirror, Лара Тобин предупреждала британцев о приближающемся дожде и мокром снеге, но оговорилась. Вместо слова slushy (слякотный), ведущая употребила слово slutty («шлюший, вульгарный»).

Хотя ведущая очень быстро исправилась, зрители все равно заметили оговорку и теперь шутят над ней в соцсетях.

Отмечается, что Лара Тобин – метеоролог и ведущая прогноза погоды, является в Великобритании любимицей публики.

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Автор: Дмитрий Захаров