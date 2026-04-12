USS Abraham Lincoln кипятит морскую воду для запуска истребителей: зачем это нужно

USS Abraham Lincoln кипятит 1,5 миллиона литров морской воды в день.

Авианосец USS Abraham Lincoln каждый день кипятит сотни тысяч литров морской воды, чтобы получить дистиллированную воду для своих паровых катапульт, которые запускают истребители. Зачем это делается, и почему нельзя использовать обычную морскую воду – объясняет портал WioNews.

Для подъема тяжелых истребителей USS Abraham Lincoln использует катапультную трассу длиной всего около 90 метров. Стандартные двигатели не могут развить достаточную скорость на таком коротком расстоянии, поэтому авианосец использует механические системы для безопасного запуска самолетов в небо.

Авианосец использует традиционные паровые катапульты для помощи самолету во время взлета. Эти системы крепятся к носовой стойке шасси реактивного самолета и с силой тянут его вперед. Они помогают истребителю достичь скорости до 165 миль в час всего за две секунды.

Видео дня

При этом для каждого запуска с катапульты требуется приблизительно 1350 фунтов (около 600 кг) пара высокого давления для создания необходимой силы. Система труб и клапанов быстро направляет этот пар в цилиндры катапульты.

Только 100% чистая вода

Катапульты не могут использовать сырую морскую воду для генерации этого пара. Морская вода содержит соль и минералы, которые при высоких температурах оставляют толстые отложения накипи. Это быстро вызывает коррозию металлических труб и разрушает механизмы катапульты.

Для предотвращения катастрофической коррозии на борту авианосца USS Abraham Lincoln установлены опреснительные установки, которые забирают неочищенную морскую воду и непрерывно кипятят ее для удаления всех примесей. Корабль может производить до 400 000 галлонов (1,5 миллиона литров) дистиллированной воды каждый день.

Такая вода полностью избавлена от соли и минералов и при нагревании до состояния пара высокого давления не оставляет никаких вредных отложений.

При этом такая дистиллированная вода имеет важное значение не только для бесперебойного запуска истребителей. Она также подается в два ядерных реактора, питающих авианосец класса "Нимиц". Поддержание нулевого уровня примесей защищает технологическую ячейку, обеспечивая 50-летний срок службы реактора.

Ранее УНИАН рассказывал, зачем авианосцу USSAbraham Lincoln целых 5000 человек экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: