Эти "финансовые ловушки" мешают разбогатеть.

Миллиардер Уоррен Баффет известен своей удивительной дисциплиной расходования средств и разумных инвестиций. Как пишет Newtraderu, подход Баффета позволяет избежать распространенных ловушек расходов, которые мешают накоплению богатства. Вот 5 вещей, на которы, по его мнению, бессмысленно тратить деньги.

1. Новые автомобили

Согласно философии Баффета, покупка нового автомобиля является одним из самых разрушительных финансовых решений. Он считает, что автомобиль нужно рассматривать как средство передвижения, а не как символ статуса или инвестиции.

Разница между покупкой двухлетнего автомобиля и нового может составить довольно внушительную сумму. Поэтом Баффет рекомендует выбирать надежные подержанные автомобили, которые служат цели без дополнительных расходов. Эта стратегия высвобождает капитал для инвестиций в создание богатства.

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2. Покупки в кредит с высоким процентом Баффет называет путем к "разорению"

"Если бы я занял деньги под 18% или 20%, я бы разорился", — говорит Баффет

Кредитные карты создают циклы, которые загоняют вас в ловушку вечных платежей, не давая при этом накопить богатство, предупреждает он.

Он в основном полагается на наличные для покупок, понимая, что траты по кредитным картам могут привести к потере счета расходов и накоплению дорогостоящих долгов. Он также подчеркивает необходимость погашения обязательств с высокими процентами до планирования инвестиций, поскольку гарантированная экономия от устранения долга часто перевешивает неопределенную инвестиционную прибыль.

3. Азартные игры и лотерейные билеты: "Налог на людей, которые не понимают математику"

Баффет постоянно критиковал азартные игры и лотерейные билеты как принципиально ошибочные подходы к созданию богатства. Азартные игры изначально имеют математически отрицательную ожидаемую прибыль. Казино и лотерейные системы структурированы так, чтобы приносить прибыль операторам, а не игрокам.

При этом даже небольшие регулярные траты на лотерейные билеты или посещения казино при направлении на инвестиции могут составить существенные суммы за десятилетия благодаря стабильной рыночной доходности.

4. Огромные дома

Баффет опровергает идею о том, что большие дома автоматически улучшают качество жизни или представляют собой хорошие инвестиции.

Он объясняет, что жилье должно соответствовать потребностям, не создавая финансовой нагрузки. Так, размер дома напрямую влияет на текущие расходы, даже не учитывая ипотечные платежи. Более крупные объекты требуют пропорционально более высоких расходов на коммунальные услуги, обслуживание, налоги на имущество и меблировку.

5. Сложные инвестиции: "Никогда не инвестируйте в то, чего не понимаете"

Баффет постоянно предостерегает от инвестирования в сложные финансовые продукты или следования инвестиционным тенденциям без надлежащего понимания.

Вместо того чтобы пытаться выбирать отдельные акции или ориентироваться в сложных инвестиционных продуктах, Баффет рекомендует большинству инвесторов последовательно приобретать индексные фонды широкого рынка. Эта стратегия обеспечивает диверсификацию, низкие издержки и рыночную доходность, не требуя специальных знаний или постоянного внимания.

Ранее Баффетт заявил, что между "успешными и действительно успешными" людьми есть одно отличие - их отличает умение сказать "нет".

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