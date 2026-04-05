Что выдает эгоцентричного человека: неожиданный сигнал в разговоре

Психологи утверждают, что самые эгоцентричные люди в любой комнате – это те, кто на каждую вашу историю отвечает историей о себе.

Самые эгоцентричные люди в любой компании - не обязательно самые громкие или самые явно стремящиеся к вниманию. Психологи указывают на гораздо более незаметный нюанс, по которому можно отличить такого эгоиста. Как пишет siliconcanals.com, эгоцентричные люди обладают способностью перехвата инициативы в разговоре, и искусно заставляют диалог вращаться только вокруг их проблем – при этом часто даже сами не осознавая этого.

Бессознательный паттерн, который мы не видим в себе

Что делает это поведение таким коварным, так это его автоматичность. Большинство из тех, кто так поступает, совершенно не осознают этого и искренне верят, что проявляют эмпатию, делясь похожим опытом.

Психологи называют это "разговорным нарциссизмом": такие ответы кажутся полезными, как будто вы общаетесь и устанавливаете связь, но на самом деле вы постоянно переключаете внимание в разговоре на себя.

Видео дня

Почему наш мозг по умолчанию переключается в режим "я тоже"

С психологической точки зрения, такое поведение вполне логично. Наш мозг буквально запрограммирован на то, чтобы сначала видеть мир через призму собственного опыта. Это называется "эгоцентрическим искажением".

Когда кто-то делится историей, наш мозг немедленно ищет похожие закономерности в нашей собственной памяти. Он пытается помочь нам понять и установить связь. Проблема возникает, когда мы озвучиваем каждую связь, не останавливаясь, чтобы подумать, закончил ли другой человек свою мысль или ему нужно высказаться.

Есть также фактор подтверждения. Делиться своими историями приятно. Это высвобождает дофамин, нейромедиатор хорошего настроения.

Тонкое искусство перехвата разговора

Так называемлое "мгновенное перенаправление" происходит примерно так: вы упоминаете, что изучаете испанский. Через несколько секунд вам начинают рассказывать о своем семестре в Барселоне, о своем учителе испанского из старшей школы или о том, как всегда хотели выучить язык, но никогда не находили времени. Ваша первоначальная тема - полностью забыта.

Иногда такое перенаправление маскируется под дачу советов. Вы делитесь проблемой, и вместо того, чтобы задавать вопросы или проявлять любопытство к вашей конкретной ситуации, вам тут же начинают рассказывать о том, что сработало для другого человека в похожей ситуации. Такие люди на самом деле не слушают, чтобы понять вашу уникальную проблему; они ждут подходящего момента, чтобы вставить свое экспертное мнение.

Осознание этого шаблона в себе

Вот простой тест: после того, как кто-то чем-то с вами поделился, можете ли вы задать ему три дополнительных вопроса, прежде чем рассказывать что-либо о себе? Если это кажется невозможным или крайне неестественным, возможно, вы в разговоре более эгоцентричны, чем думаете.

Ирония разговорного нарциссизма заключается в том, что он обычно исходит из желания установить связь. Мы делимся своими историями, потому что хотим быть понятыми, найти общий язык, чувствовать себя менее одинокими в своих переживаниях. Но, постоянно перенаправляя разговоры на себя, мы на самом деле создаем дистанцию.

