В цивилизованном мире без медиков никуда - все мы привыкли, что врачи могут обследовать пациента с помощью новейшего оборудования, безопасно провести операцию и спасти человека от недуга. Но так было не всегда. Узнайте, когда врачи начали носить перчатки и что стало причиной этого правила.

Кто изобрел медицинские перчатки - история Уильяма Холстеда

Молодой студент Йельского университета Уильям Холстед происходил из богатой нью-йоркской семьи. Он никогда не хотел быть врачом - предпочитал тратить время на светские вечеринки и игру в футбол. Жизнь и судьбу повесы изменил учебник по анатомии, случайно попавший Холстеду в руки. Мужчина заинтересовался хирургией и решил посвятить ей свою жизнь.

Недолго думая, он решил учиться у лучших, благо, финансы семьи позволяли это, и на четвертом курсе университета отправился перенимать опыт именитого в XIX веке хирурга Теодора Бильрота. Вернувшись, молодое дарование принялось рушить медицинскую систему. Уже в 1881 году он спас жизнь своей сестре, которая страдала анемией - Уильям Холстед набрал в шприц собственную кровь и перелил родственнице. Ни о какой совместимости групп крови он тогда не знал, но девушка выжила, и молодой хирург сделал соответствующие записи. Чуть позднее сам, прямо на кухонном столе, прооперировал мать, удалив ей камни в желчном пузыре, став первым, кто сделал подобную операцию в Соединенных Штатах.

Во времена врачевания Холстеда врачи в качестве анестезии использовали только эфир, но революция случилась, когда в 1859 году ученым удалось изобрести кокаин. Вещество, получаемое из листьев коки, быстро заинтересовало врачей и фармацевтов - хирурги проводили эксперименты и писали научные труды, а полки аптек стали ломиться от препаратов с "волшебным" компонентом. Даже Зигмунд Фрейд не упустил возможности опробовать новый анестетик и описать его свойства в книге "Über coca".

Ажиотаж вокруг кокаина не прошел мимо Холстеда - он стал вводить вещество себе внутривенно и в нервы, чтобы исследовать эффект. К эксперименту присоединились несколько однокурсников молодого врача, но все они погибли - вероятно, из-за неправильной дозировки. Холстед выжил, но получил серьезную наркотическую зависимость, из-за которой чуть не убил собственного друга в попытках достать заветный порошок, а позднее стал пациентом психиатрической лечебницы. Там его пытались лечить морфином - безопасным, как казалось врачам, и легальным препаратом, но в результате таких решений Холстед вышел из больницы не с одной зависимостью, а с двумя.

Из-за слишком эксцентричного и местами неадекватного поведения, приправленного сомнительной репутацией, хирурга увольняют из больницы и он, с пошатнувшейся психикой, оказывается на дне. Спасает Холстеда его друг, рекомендуя в больницу Хопкинса в Балтиморе. Руководство соглашается, позволяя врачу-наркоману оперировать только собак. Спустя некоторое время Холстеда снова допускают к людям.

Однако была у молодого врача одна проблема - наркотическая зависимость никуда не делась. Знала о ней только его медсестра, которой он полностью доверял. И когда Холстеду показалось, что жизнь его налаживается - судьба ударила со спины. У медсестры начался кожный дерматит - реакция на карбоновую кислоту, которой тогда медики обрабатывали руки.

Холстед понял, что если его коллега не сможет ассистировать на операциях, придется брать другую медсестру, а это чревато разоблачением его нестабильного состояния. Он тут же связался со своими знакомыми производителями резиновых перчаток и заказал несколько штук для больницы. Персонал отреагировал скептически, даже сам Холстед не носил их до последнего, однако когда выяснилось, что перчатки действительно защищают не только от раздражения кожи, но и от серьезных инфекций, их ношение стало обязательным, и это правило сохраняется до сих пор.

Интересно, что хирургу в итоге удалось побороть свою зависимость - через 10 лет он снизил дозу морфия вдвое, а затем и вовсе отказался от него. К сожалению, ослабленный наркотиками организм не вынес простой операции по удалению камней из желчного пузыря, и доктор Уильям Холстед скончался прямо на операционном столе, не дожив всего год до своего семидесятилетия. Тем не менее, несмотря на "темные" стороны своей личности, доктор Холстед до сих пор считается знаковой фигурой в медицине, благодаря множеству своих поистине революционных изобретений.

