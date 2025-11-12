Чтоб пройти психологический тест по выбору тотема, нужно сделать ответственный выбор и придерживаться его до конца.

У многих людей бывали случаи, когда интуиция выручала их в самых опасных и спорных ситуациях. Словно что-то извне направляло по верному пути.

В культуре американских индейцев духовные животные играли очень важную роль. Они считались проводниками и защитниками, высшими существами, которые приходили на помощь в трудные времена.

Их называли тотемами, животными силы или животными-духами. Индейцы верили, что не вы выбираете свой тотем, а он - выбирает вас. Стоит пройти тест на тип личности, чтоб узнать свое тотемное животное. Это может помочь отыскать связь со своим защитником.

Видео дня

Психологический тест по картинкам

Посмотрите на животных, чтоб запомнить варианты. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и, не задумываясь, выберите то, которое больше всего вам понравилось. Далее можно ознакомиться с толкованиями, которые дает тест.

1. Дельфин

Этот тотем должен преподать вам урок и научить правильно дышать. Дыхание - это союз духа с физическим телом, жизнь, которая входит и выходит из каждого живого существа.

Дельфин способен учить преодолевать жизненные трудности с радостью и гармонией, не поддаваясь тяжелым мыслям и трудностям на своем пути. Если дельфин ваш тотем, попробуйте осознанно освободиться от всех тягот и препятствий. Следуйте своим путем по велению сердца.

2. Слон

Он олицетворяет добродетель мудрости, учит важности терпения и спокойствия в любой жизненной ситуации.

Слон - это могучее и древнее животное, которое несет в себе богатство мудрости, силы и традиций. Его жизнь может быть серьезной и требовательной, но также и полной даров.

Люди, для которых слон является тотемным животным, отличаются величественностью и глубокой связью с традициями и памятью. Например, они способны помнить о перенесенных обидах даже спустя десятилетия и мстят, когда выпадает возможность.

Слон силен, преодолевает препятствия на своем пути, но не может их перепрыгивать. Он всегда должен оставаться приземленным и встречать неприятности лицом к лицу.

3. Колибри

Это тотем радости жизни, счастья, любви и силы духа, которая позволяет им парить.

Колибри символизируют способность полностью растворяться в окружающей природе. При этом они крайне сосредоточены на любых опасностях и на том, что может их потревожить. В этом случае они молниеносно ускользают, избегая любых проблем и трудностей.

4. Волк

Это животное очень привязано к своей семье и подчиняется жесткой иерархии, в которой у каждого человека есть свои обязанности и уровень уважения.

Волк никогда не отказывается от своей личной свободы. Если он находит подходящую спутницу, то остается верен ей на всю жизнь. Этот тотем олицетворяет силу бессознательного, тьму, где скрываются монстры. Он может дать энергию, чтобы учить других, помогать им лучше понимать жизнь и находить свой собственный путь.

5. Коала

Главная черта коалы - спокойствие. Они очень миролюбивы и не знают слова "стрес".

Это очаровательное животное олицетворяет способность спокойно и вдумчиво встречать жизненные ситуации. Если это ваш тотем, то он поможет вам обрести связь с самой мудрой частью своего существа.

6. Лошадь

Ваш жизненный урок заключается в том, что власть или силу невозможно обрести одним только желанием. Для этого нужно проявить уважение и взять на себя ответственность.

Как лошадь носит на спине всадника, так и тот, кто владеет этим тотемом, несет на себе ответственность за свое положение. Сила этого животного заключается в мудрости, способности помнить пройденные в жизни этапы и понимать их значение.

Ваш путь к достижению силы - любовь, сострадание и способность делиться своими знаниями и достижениями с другими. Ваше эго может только помешать.

Вас также могут заинтересовать новости: