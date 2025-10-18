Цельные семечки - это неочищенные семечки. Некоторым нравится хруст, в то время как другим оболочка может показаться слишком жесткой. В этом случае можно выбрать очищенные.

Тыквенные семечки - богатый источник питательных веществ, включая белок, клетчатку, полезные жиры и минералы, такие как магний и фосфор.

Они содержат полезные растительные соединения, такие как фитостеролы и полифенолы, которые могут поддерживать общее здоровье, пишет Health. Существует множество способов употребления тыквенных семечек в пищу, хотя польза от их употребления в целом виде, очищенными, сырыми или жареными различается.

Цельные и очищенные тыквенные семечки

Цельные семечки - это неочищенные семечки. Некоторым нравится хруст, в то время как другим оболочка может показаться слишком жесткой. В этом случае можно выбрать очищенные семечки.

Оба варианта богаты белком, минералами и жирами, в основном в форме полезных мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.

Пищевая ценность цельных тыквенных семечек

В неочищенных семечках больше клетчатки, чем в очищенных. Они также содержат больше калия и цинка. В 28 граммах жареных цельных семян тыквы содержится:

белок: 5,22 г (г);

общий жир: 5,5 г;

клетчатка: 5,22 г, или 19% от суточной нормы;

железо: 0,938 мг (мг), или 5% от суточной нормы;

магний: 74,3 мг - 18% от суточной нормы;

фосфор: 26,1 мг 2% от суточной нормы;

калий: 261 мг - 6% от суточной нормы;

цинк: 2,92 мг - 27% от суточной нормы.

Пищевая ценность очищенных тыквенных семечек

В очищенных семечках содержится больше белка, жира, железа, магния и фосфора на порцию, чем в цельных. В 28 г жареных очищенных тыквенных семечек содержится:

белки: 8,45 г;

общий жир: 13,9 г;

клетчатка: 1,84 г (7% от суточной нормы);

железо: 2,29 мг (13% от суточной нормы);

магний: 156 мг (37% от суточной нормы);

фосфор: 332 мг (27% от суточной нормы);

калий: 223 мг (5% от суточной нормы);

цинк: 2,17 мг (20% от суточной нормы).

Польза тыквенных семечек для здоровья

Семечки могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, благодаря их влиянию на уровень жиров в крови.

Лучше сырые или жареные семечки

Как цельные и очищенные тыквенные семечки можно есть сырыми или жареными. Все зависит от личных предпочтений:

Как обжарить цельные тыквенные семечки

Разогрейте духовку до 176 градусов Цельсия. Промойте семена холодной водой, чтобы ослабить волокна. Тщательно промокните семена бумажным полотенцем. Положите семена в миску и смешайте с оливковым маслом. При желании добавьте морскую соль или любимые специи по вкусу.

Разложите семена в один слой на противне. Выпекайте 20–30 минут, периодически помешивая, пока семена не станут золотисто-коричневыми и хрустящими. Внимательно следите, чтобы они не подгорели.

Чтобы запечь очищенные тыквенные семечки так же разогрейте духовку, смажьте тыквенные семечки оливковым маслом и приправами, а затем разложите их на противне. Однако очищенные тыквенные семечки запекаются быстрее, поэтому запекайте их 10–15 минут, регулярно проверяя готовность, чтобы они не подгорели.

Ранее диетолог рассказала, что сырые очищенные семена следует хранить в герметичном контейнере в холодильнике, где они останутся свежими до года. Жареные семена могут оставаться свежими около месяца в холодильнике или около двух недель при комнатной температуре, если они хранятся в герметичном контейнере в прохладном темном месте.

