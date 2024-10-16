Тыквенные семечки можно есть как в очищенном виде, так и в скорлупе.

Семена тыквы занимают особое место в рационе - они питательны, универсальны и их можно приготовить дома, если у вас есть тыква и противень. Конечно, вы также можете купить семена тыквы в магазине. Сертифицированный диетолог Элли Розен в статье для портала RealSimple объясняет, в чем польза тыквенных семян, а также дает советы, как ввести их в свой рацион.

Она объясняет, что семена тыквы можно употреблять как очищенными, так и в оболочке – и это совершенно безопасно.

По словам Розен, семена тыквы богаты питательными веществами — антиоксидантами, такими как калий и магний, а также железом, кальцием, цинком и омега-3 жирными кислотами и большим количеством растительного белка. Кроме того, семена тыквы в оболочке содержат больше насыщающей клетчатки, чем неочищенные семена тыквы.

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Как есть семена тыквы

Стоит учитывать, что сырые семена тыквы содержат фитиновую кислоту, из-за которой они сложны для пищеварения. Обжаривание семян перед употреблением снизит уровень фитиновой кислоты, сделав их немного более благоприятными для переваривания.

Самый простой способ съесть семена тыквы — обжарить их на противне в течение примерно 10 минут и добавлять в качестве хрустящей начинки для салатов или добавить в гранолу, или есть как самостоятельный снек, говорит Розен.

Сколько хранятся семена тыквы?

Сырые неочищенные семена тыквы следует хранить в герметичном контейнере для хранения продуктов в сухом прохладном месте, например в кладовой или шкафу, и не следует подвергать воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. При таком хранении сырые семена тыквы должны храниться около шести месяцев.

Жареные семена тыквы можно хранить так же, как указано выше, но они останутся свежими только около двух недель. Чтобы продлить срок хранения жареных семян тыквы, поместите их в герметичный контейнер для хранения продуктов в холодильнике, где они сохранятся до двух месяцев.

Сырые очищенные семена следует хранить в герметичном контейнере в холодильнике, где они останутся свежими до года. Жареные семена могут оставаться свежими около месяца в холодильнике или около двух недель при комнатной температуре, если они хранятся в герметичном контейнере в прохладном темном месте.

Ранее УНИАН рассказывал о пользе семян подсолнечника и о причинах включить их в свой рацион.

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