Эксперты доказывают: реальная малозаметность Су-57 значительно преувеличена, а боевые миссии лишь подтвердили его технологические ограничения.

Российский истребитель Су-57 "Фэлон", который годами подавался Кремлем как ответ на американские F-22 и F-35, оказался далеким от статуса "полноценного стелс", пишет Aero News Journal.

Оборонные аналитики и авиационные эксперты все чаще заявляют: реальная малозаметность самолета существенно завышена, а его конструкция и поведение в боевых условиях подрывают миф о "невидимости".

Конструкция выдает самолет радару

Несмотря на заявления "Сухого" об использовании поглощающих материалов и внутренних отсеков вооружения, независимые оценки показывают - радиолокационная заметность Су-57 значительно превышает показатели западных аналогов.

Самолет имеет:

открытые заклепки;

выступающие датчики;

незашифрованные сопла двигателей.

Все это отражает радарное излучение гораздо сильнее, чем у F-35 или F-22. Сам планер не имеет критически важной для стелса геометрии - точного углового выравнивания поверхностей.

Особенно разрушает малозаметность использование внешних пилонов для ракет, которые росСМИ демонстрировали во время реальных миссий. Такая конфигурация резко увеличивает ЭПР и практически уничтожает любое преимущество стелс-режима.

Боевой опыт лишь усиливает сомнения

В Сирии и Украине Су-57 действовал крайне осторожно - на значительной дистанции от зон, где работает современная ПВО. Никаких попыток проникновения в насыщенное радарами воздушное пространство не зафиксировано.

Эксперты считают это прямым признаком того, что российские командиры не доверяют самолету выполнять миссии, которые реальный стелс должен выполнять без колебаний.

К этому добавляются:

многолетние задержки в производстве,

перерасход бюджета,

зависимость от старых двигателей АЛ-41Ф1 от Су-35,

что ставит под сомнение технологическую зрелость проекта.

По совокупности характеристик аналитики предлагают классифицировать Су-57 не как полностью стелс-истребитель пятого поколения, а как высокопроизводительный многоцелевой самолет поколения 4,5 с отдельными элементами малозаметности.

Да, "Фэлон" имеет перспективную авионику и может поддерживать сверхкрейсерский режим полета, но способность избегать радаров США или Китая ему явно недоступна.

