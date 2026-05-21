Мужчина установил солнечные панели во дворе, чтобы экономить на счетах за свет: главные выводы

С помощью солнечной установки мощностью 820 Вт можно сэкономить до 130 кВт·ч в месяц.

С повышением температуры растут и счета за электроэнергию. В связи с этим возникает необходимость в экономии.

Мужчина рассказал изданию zdnet о своих экспериментах с солнечной энергетикой. Он использовал батарею Anker Solix F3800 Plus, емкостью 3,84 кВт·ч, работающей как нечто среднее между традиционным бензиновым генератором, стационарной домашней системой резервного питания и портативной батареей.

Он установил портативную станцию с двумя солнечными панелями, общая мощность которых составила 820 Вт.

Видео дня

Самый простой способ использовать станцию в качестве резервной системы – это напрямую подключить к ней бытовую технику. Если вы установили ее в постоянном месте и хотите, чтобы она питала холодильник, то можно подключить солнечные панели к электростанции, проложить удлинитель до холодильника и подключить его на постоянной основе.

Питание полноразмерного холодильника типа "side-by-side", который потребляет 25–67 кВт·ч в месяц, с помощью солнечной энергии может сэкономить в США до 20 долларов (около 886 грн) в месяц на коммунальных расходах, то есть 240 долларов (около 10629 грн) в год.

Самым практичным решением для системы солнечных панелей на заднем дворе со станцией является использование входа для генератора и переключателя, особенно в домах, где это уже есть.

Если вы подключите станцию к генератору и имеете переключатель с определенным количеством домашних цепей, то сможете переключить его в случае отключения электроэнергии. В этом случае F3800 Plus будет действовать как резервный генератор, но чище и безопаснее традиционного, поскольку не выделяет выхлопных газов и тепла.

Третий и наиболее продвинутый вариант использования Anker Solix F3800 Plus с солнечными панелями – подключение устройства к панели управления "умным домом" или к системе резервного питания для всего дома.

С двумя солнечными панелями мощностью 410 Вт каждая и станцией можно создать систему для непрерывного питания "основных нагрузок". При хорошем освещении в ясные дни и правильном размещении панелей можно получать в среднем 3,7 кВт·ч в день, но этот показатель можно увеличить до примерно 5 кВт·ч в день.

Автор утверждает, что если поддерживать среднесуточное потребление энергии на уровне ниже среднесуточной выработки солнечной энергии, то можно полностью обеспечивать свои потребности за счет солнечной энергии.

Ранее УНИАН писал, что в Украине солнечные панели также становятся популярным источником альтернативной энергии в условиях риска отключений света. Недавно корреспондентка УНИАН поделилась собственным опытом установки солнечной панели на балконе квартиры в многоэтажке. По ее словам, приобрести такую панель сейчас можно за 4100-4400 гривень. Ее мощность составляет 450 ватт – оптимально для зарядной станции и простых бытовых нужд. В солнечные дни в реальных условиях она обычно выдает около 360 Вт, хотя в пиковые моменты генерация может приближаться к номинальным значениям.

Вас также могут заинтересовать новости: