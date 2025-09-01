Не все знают, как продлить цветение спатифиллума.

Женское счастье, или спатифиллум, - комнатное растение, известное своими пышными листьями и белоснежными цветами. Однако сделать так, чтобы вазон цвел как можно дольше, бывает сложно, пишет Express.

Издание рассказало, что в группе Flower Lovers в Facebook садовница Хелен Стивенс поделилась советом, как продлить цветение женского счастья. Она опубликовала фотографию своего вазона с пятью цветами и подписала ее: "Мой спатифиллум непрерывно цветет уже три года".

Ее публикация вызвала большой интерес у сообщества. Пользователи начали просить женщину поделиться, в чем ее секрет ухода за женским счастьем.

"Я поливаю растение каждую неделю. Но я делаю это со дна горшка в течение 10 минут", - объяснила свой успех Хелен.

Отмечается, что спатифиллум предпочитает почву, которая постоянно влажная, но не переувлажненная. Полив снизу эффективен потому, что он гарантирует попадание воды ко всем частям корневой системы.

Для того, чтобы полить вазон снизу, нужно наполнить лоток водой и поставить в него горшок с растением. Необходимо убедиться, что почва контактирует с водой, которая должна достигать примерно середины стенок горшка.

Оставьте растение в воде примерно на 10 минут. После этого проверьте, впитала ли почва достаточно воды. Если он полностью влажный - удалите лишнюю воду из лотка. Если почва все еще сухая - долейте в поддон воды. После этого вымесите вазон и дайте ему полностью стечь.

Хелен советует перед поливом всегда проверять влажность почвы. Для этого следует погрузить палец в него примерно на 3 сантиметра. Если на этой глубине он сухой - время тщательно полить.

Ранее УНИАН рассказывал, каким секретным удобрением полить спатифиллум, чтобы он цвел целое лето. Отмечалось, что если вазон не подпитывать, он может перестать расти, стебли станут слабые и тусклые и цветов на нем не будет. Эксперт по садоводству Асия посоветовала подкармливать его водой, оставшейся после промывки риса. Она богата питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, которые понравятся спатифиллуму. Этот трюк повышает иммунитет растений, поддерживает здоровье корней и делает листья чрезвычайно блестящими, заверила Асия.

