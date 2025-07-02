Если спатифиллум не подпитывать летом, он перестанет расти и тем более цвести, говорит эксперт.

Очень часто летом спатифиллум, известный также как женское счастье, останавливается в росте и перестает цвести. Причина может быть в дефиците питательных веществ. Впрочем, есть доступный и недорогой способ подпитать это растение, используя то, что вы, вероятно, привыкли выбрасывать. Об этом пишет Express.

Летом спатифиллум требует особенно много питательных веществ, чтобы поддерживать свою энергию, которой он много теряет во время активного роста. Если вазон не подпитывать, он может перестать расти, его стебли станут слабые и тусклые, цветов на нем не будет.

Эксперт по садоводству Асия поделилась очень простым способом подпитки женского счастья - она советует подкармливать его рисовой водой.

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"Мое секретное оружие - это сырая вода, оставшаяся после промывки риса. Она богата питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, которые понравятся вашему спатифиллуму. Этот трюк повышает иммунитет растений, поддерживает здоровье корней и делает листья чрезвычайно блестящими", - заверила садовница.

Так, азот, который есть в рисовой воде, по ее словам, помогает листьям расти и оставаться блестящими, калий укрепляет иммунитет растения и помогает ему поглощать воду, что важно летом. Фосфор же необходим, чтобы растение цвело.

Как использовать рисовую воду для подкормки женского счастья

Нужно использовать воду, оставшуюся после промывки сырого риса, однако не следует использовать воду из вареного риса, подчеркнула эксперт. По ее словам, вода из вареного риса гуще, и поэтому не может вызвать закупорку почвы.

Все, что вам нужно сделать, - это не выливать воду после промывки риса, подержать ее при комнатной температуре несколько часов или даже ночь, чтобы она немного забродила. Это способствует расщеплению питательных веществ и более легкому усвоению их растением. Прежде чем поливать вазон, смешайте одну часть рисовой воды с четырьмя частями воды.

Если вы будете еженедельно поливать женское счастье этим раствором, это поможет растению активно цвести и хорошо себя чувствовать, а вы сможете наслаждаться результатом своих трудов.

Ранее УНИАН рассказывал, как подкормить огород кофейной гущей. Эксперты по садоводству объяснили, что азот, который содержится в кофе, является ключевым питательным веществом, необходимым для процветания травы и других растений. Он может помочь улучшить структуру почвы, если кофейную гущу компостировать или вносить в почву. Также азот помогает растениям в фотосинтезе - процессе, с помощью которого они используют солнечный свет, воду и углекислый газ для создания энергии.

После того, как кофейная гуща остынет и высохнет, ею нужно посыпать траву или почву тонким ровным слоем - примерно полстакана на квадратный метр. После этого стоит слегка полить, чтобы гуща осела.

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