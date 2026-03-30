Как часто нужно поливать спатифиллум: полезные советы от специалистов

Это нужно делать реже, чем вы думаете.

Лилии мира или спатифилум уже много лет остаются популярными комнатными растениями, поскольку они красивы, неприхотливы в уходе и долговечны, что делает их отличным выбором для начинающих и опытных любителей растений. Издание Southern Living рассказало, как ухаживать за лилиями мира.

Как часто поливать лилию мира

Лилии мира любят оставаться слегка влажными, а не мокрыми, поэтому перед тем, как полить растение, воткните палец в почву.

"Если почва прилипает к пальцу, но не пропитана водой, можно дать растению немного воды. Вы можете поливать растение каждые несколько дней, если хотите, чтобы почва не пересыхала слишком сильно", - посоветовали в материале.

Также лилии мира стоит поливать по мере необходимости, а не по строгому графику, ведь в каждом доме разные уровни температуры и влажности, поэтому правил по поливу этого растения не существует.

"Если в вашем доме очень сухо или растение быстро растет, его, возможно, придется поливать каждые несколько дней. Если оно стоит в месте с недостаточным освещением, оно может расти медленнее и нуждаться в поливе только раз в неделю или раз в десять дней", - объяснили в материале.

Способы полива лилий мира

Лилию мира можно поливать из лейки или, если вам так удобнее, снизу. Для этого поставьте горшок в раковину, наполненную водой, и подождите, пока она впитается, около 10-15 минут.

"Это может занять больше времени, чем полив сверху, поэтому такой способ лучше подходит для небольших горшков, а не для крупных растений, стоящих на полу", - отметили в Southern Living.

Для спатифилума можно использовать водопроводную воду, но подойдет и собранная дождевая вода.

"Хорошая новость заключается в том, что, хотя лилии мира любят оставаться слегка влажными, они переносят высыхание верхнего слоя почвы на 2–5 см. Таким образом, если вы иногда забываете поливать, ваше растение будет в порядке. Однако старайтесь не допускать, чтобы растение пересохло настолько, что завянет. Хотя завядшая лилия мира восстановится после полива, это является стрессом для растения", - предупредили эксперты.

Стоит ли менять режим полива зимой?

Если ваша лилия мира получает много света, то она может продолжать быстро расти и нуждаться в частом поливе. Также ваша лилия мира и другие комнатные растения зимой могут нуждаться в поливе чаще, а не реже из-за сухости воздуха.

Другие советы экспертов

