Не стоит путать эффективность с банальной усталостью, говорят специалисты.

Психологическое истощение - состояние, знакомое каждому. Некоторые могут считать это признаком того, что вы хорошо работаете и выкладываетесь на все 100. Но действительно успешные люди не ориентируются на это состояние, как на признак продуктивности. Доктор Алисия Кларк, которая была практикующим психологом более 25 лет и была названа одним из лучших врачей города Вашингтон, в статье для Yourtango развенчала четыре распространённые лжи о взаимосвязи между производительностью и истощением.

Ложь №1: Вы истощены, потому что вы слабые

Современная культура умудряется призывать нас уделять себе больше внимания и одновременно критиковать за то, что мы слишком сосредоточены на себе. Реальность такова, что у вас есть работа, и ее выполнение требует сил. Это не признак слабости.

Ложь №2: Если работать больше, можно угодить всем.

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Здесь можно привести пример с занятиями спортом. Вам стоит задуматься над тем, зачем вы изнуряете себя в тренажёрном зале - потому что это нужно именно вам, или вы хотите иметь тренированное тело, которое будет нравиться людям вокруг?

Доктор Кларк призывает различать занятия спортом для поддержания собственного здоровья и чрезмерные физические упражнения для того, чтобы поразить других. Последнее она называет "самоповреждением".

Ложь №3: Истощение означает, что вы на правильном пути

Частью заботы о себе является понимание ритмов своего тела и подстройка под них, а не борьба с ними. Будьте честными в отношении своих энергетических взлетов и падений и используйте их в своих интересах.

Ложь №4: Отдых нужно заслужить

Вам не нужно выходить за пределы своих возможностей, чтобы отдохнуть. Вы можете отдохнуть сейчас, пока чувствуете себя хорошо. Вы также не должны использовать отдых как награду. Отдохнуть можно просто потому, что это приятно и потому, что вы этого хотите. Вы достойны заботиться о себе каждый день, а не только в те дни, когда упорно работаете.

Другие психологические советы

Как писал УНИАН, методы воспитания, отношение родителей к ребенку и общая атмосфера в семье имеют решающее значение в формировании психологического портрета человека. В частности психологи считают важным, чтобы родители говорили ребенку, что любят его. В противном случае можно навредить детской психике и травмировать человека на всю жизнь.

Также мы рассказывали, что некоторые темы родители никогда не должны обсуждать при детях. То, что может казаться полезным для взросления ребенка, на самом деле крадет счастье у детей.

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