Почему вы не чувствуете себя счастливым: 7 скрытых привычек, которые крадут вашу радость

В эпоху, когда социальные сети диктуют стандарты идеальной жизни, проснуться без ощущения абсолютного счастья кажется почти преступлением.

В культуре "токсичной позитивности" может быть особенно паршиво проснуться и не чувствовать себя абсолютно счастливым. Это чувство, скорее всего, усиливается, когда вы открываете ленту в социальных сетях и видите улыбающихся друзей в отпуске или на свадьбе.

Легко внушить себе, что вы просто должны быть счастливы, но эксперты говорят, что проблема гораздо глубже – и, вероятно, существуют определенные модели поведения и убеждения, которые мешают вам чувствовать себя лучше, пишет Huffpost.

Специалисты в области психического здоровья поделились паттернами мышления, ограничивающим поведением и убеждениями, которые больше всего влияют на ваше счастье и удовлетворенность, а также дали советы по борьбе с негативом.

Стыд, вина и беспокойство

"Я думаю, что стыд, вина и беспокойство – самые распространенные разрушители счастья в моей практике работы с людьми", – заявляет Тамика Льюис, клинический директор и основатель WOC Therapy в Калифорнии.

Когда вы испытываете одно из этих чувств, вы держите себя в заложниках прошлого опыта или беспокоитесь о будущем, отмечает она. Таким образом, мы не находимся в настоящем моменте, и это действительно разрушает удовлетворенность и радость.

Практика самосострадания – один из способов борьбы с этими чувствами. Льюис подчеркнула, что важно проявлять снисходительность к себе и практиковать осознанность, чтобы оставаться в моменте "здесь и сейчас".

Кроме того, Льюис часто обсуждает с клиентами гавайскую практику хо'опонопоно. "Это четыре фразы: "Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, благодарю тебя, я люблю тебя"", – объясняет она. Льюис призывает закрыть глаза и повторить эту мантру четыре раза. "Они действительно прорабатывают все эти области: вину, стыд и прочее. А любовь служит напоминанием о любви к себе. Иногда полезно делать это перед зеркалом, глядя на себя", – объясняет Льюис.

Она добавила, что благодарность – еще один способ борьбы со стыдом и тревогой. "Я знаю, это звучит банально, но если мы сможем удерживать фокус на вещах, за которые мы благодарны... Например, если мы склонны критиковать свое тело или продуктивность, простая благодарность своему телу за то, что оно нас поддерживает, может стать быстрым "хаком"", – говорит Льюис.

Отсутствие инициативы в собственной жизни

Некоторые терапевты отмечают, что многие клиенты часто не занимаются тем, что делает их счастливыми – будь то хобби, важные решения или увлечения. Это может проявляться в сохранении неудовлетворительных отношений или отказе от смены работы из-за привычного комфорта.

"Некоторые люди застревают в циклах руминации (навязчивых раздумий). И это мешает им предпринимать реальные действия", – подчеркивает Садаф Сиддики, психотерапевт и консультант по психическому здоровью из Нью-Йорка.

Здесь может играть роль прокрастинация или даже страх и тревога, "но для других это способ отклоняющегося поведения в том смысле, что они чрезмерно сфокусированы на ком-то другом и не прислушиваются к тому, что нужно делать им самим", – отмечает она.

Вы постоянно зациклены на неудачной личной жизни своей сестры? Тогда вы можете попасть в категорию "отклонения". "Отсутствие действий в жизни иногда связано с отсутствием сильной связи с самим собой", – заявляет Сиддики.

Действия ради более радостной жизни должны быть намеренными. В обществе, которое перепроизводит и постоянно находится в движении, иногда действием может быть как раз шаг назад. Действие должно быть релевантным вашим целям и стремлениям.

Многим это кажется пугающим из-за сопутствующих рисков. Поэтому важно понимать: "какую бы траекторию вы ни выбрали, вы будете совершать ошибки; это неотъемлемая часть пути". "Если вы всегда избегаете действий, потому что боитесь ошибиться, это приведет к параличу – параличу решений и параличу действий", – отмечает она.

Она советует клиентам делать "микрошаги". Они могут не казаться такими захватывающими, как большие перемены, потому что нет немедленного вознаграждения, но именно из малых сдвигов рождаются большие изменения.

Сравнение себя с другими

По словам Стефани Далберг, лицензированного клинического социального работника из Thriveworks, сравнительное мышление – еще одна привычка, крадущая счастье.

"Сравнительное мышление – это то, что происходит, когда вы листаете соцсети и видите человека, у которого, кажется, есть всё... их жизнь на картинках и в постах просто потрясающая", – заявляет Далберг.

Даже если вы не говорите себе прямо "я хочу этого", само созерцание чужой ситуации заставляет вас подсознательно сравнивать себя с теми, на кого вы подписаны. "К сожалению, наша культура и общество устроены именно так. Иногда это может быть полезно – поддерживает конкуренцию и заставляет нас расти, но порой это заходит слишком далеко", – отмечает эксперт.

Чтобы перестать так часто сравнивать себя с другими, Далберг советует ограничить время в соцсетях. Вместо того чтобы открывать Instagram сразу после пробуждения, откройте заметки и запишите пять вещей, за которые вы благодарны. Это поможет запустить выработку эндорфинов и настроить день на позитивный лад.

Помните, что картинка в соцсетях – это не полная картина жизни. "Трудно быть довольным своей жизнью, когда сравниваешь себя с людьми, которые показывают только свои лучшие моменты", – подчеркивает Шавонн Мур-Лоббан, психолог из Вашингтона. "У нас редко есть доступ к самым сложным моментам людей, к естественным приливам и отливам их взлетов и падений".

Установки со словом "должен"

"Еще одна вещь, которая идет рука об руку со сравнительным мышлением – это ожидания относительно того, какой ваша жизнь должна быть", – отмечает Далберг.

Это могут быть мелочи ("я должен был сегодня заняться стиркой") или глобальные мысли ("я должен был уже добиться большего в карьере"). Когда вы думаете такими категориями, вы покидаете настоящий момент. Фокус на текущем моменте, на том, что находится прямо перед вами, помогает почувствовать себя легче.

Отсутствие связи с самим собой

По словам Сиддики, отсутствие связи с собой разрушает счастье, "это может выглядеть как передача оценки своей значимости внешним источникам, незнание собственных ценностей, ограничений и сильных сторон".

Если ваша самооценка зависит от мнения других людей или общества, вы всегда будете в уязвимом положении. Важно понимать себя и принимать свои недостатки. Сильная связь с собой позволяет понять, что именно вам нужно, чтобы "наполнить свой ресурс", например, установить здоровые границы.

Игнорирование глубоких проблем

Попытки подавить глубокие проблемы, особенно травмы, наносят вред вашему счастью. "Травмы очень распространены в нашем обществе: в отношениях, в семье, детские травмы, расовые травмы, гомофобия, ксенофобия. Все трудности, которые подавляют нашу способность справляться, остаются с нами", – заявляет Мур-Лоббан.

Как бы трудно это ни было, важно проработать травму. Если вы не будете честны в отношении своих проблем, вы будете неискренни с собой, что не способствует исцелению. Кроме того, Сиддики отмечает, что счастью могут мешать биологические причины – депрессия или расстройства настроения, требующие помощи специалиста и медикаментозного лечения.

Изоляция

Изоляция – серьезный источник несчастья. "Мы связаны в соцсетях, но важно думать о том, с кем мы реально общаемся в течение дня", – говорит Льюис. Можно днями не общаться с близкими, что ведет к чувству одиночества. Она призывает звонить родным, приглашать друзей или планировать ужин с коллегами.

Как найти больше радости в повседневности

Первый шаг – это намерение. Вместо того чтобы сразу думать о списке дел на день, Льюис советует подумать о том, как вы хотите себя чувствовать. Если вы хотите чувствовать легкость, подумайте, что можно добавить в день для этого ощущения.

Также эксперты советуют не делать "счастье" конечной целью. "Многие клиенты говорят "я просто хочу быть счастливым" и связывают это с конкретными целями: выйти замуж, похудеть на 4,5 кг, поступить в магистратуру. Но достигнув этого, они обнаруживают, что проблемы в жизни никуда не делись", – заявляет Сиддики.

Вместо того чтобы воспринимать счастье как пункт назначения, считайте его выбором на пути. Это принятие взлетов и падений. Даже в худшие моменты нужно быть открытым к чему-то хорошему, а в лучшие – помнить, что все временно.

