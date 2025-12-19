Ругань может быть хорошим инструментом для преодоления трудностей.

Нецензурная брань считается неприемлемой для многих ситуаций, но при некоторых обстоятельствах она может быть даже полезной. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты нового исследования.

Учёные обнаружили, что люди лучше справляются с физическими нагрузками и стрессовыми ситуациями, когда выкрикивают бранные слова. Чтобы выяснить это, команда ученых провела эксперимент с участием 192 человек, говорится в публикации в журнале American Psychologist.

В рамках эксперимента часть участников попросили выполнить упражнение отжимания, выкрикивая каждые две секунды ругательное слово на свой выбор. Других участников попросили делать то же самое, но заменить ругательство нейтральным словом.

Анализ показал, что участники, которые ругались во время отжиманий, справлялись с физическим упражнением лучше, чем те, кто выкрикивал нейтральное слово.

Соавтор исследования доктор Ричард Стивенс из Кильского университета отметил, что людям свойственно инстинктивно сдерживаться от использования всей своей силы.

"Ругаясь, мы избавляемся от социальных ограничений и позволяем себе быть более настойчивыми в различных ситуациях. Ругань - это легкодоступный способ помочь себе почувствовать себя сосредоточенным, уверенным и меньше отвлекаться, а также немного больше "заниматься делом", - пояснил он.

По мнению ученого, этому эффекту можно найти ценное применение в спорте, медицинской реабилитации и любой ситуации, которая требует мужества или настойчивости.

"Таким образом, ругань может служить доступным способом раскрыть наш полный потенциал, когда требуется максимальная производительность", - добавил он.

