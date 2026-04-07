В Нидерландах создали гибкую черепицу, способную генерировать электроэнергию

Похоже, им удалось создать то, о чем давно мечтали владельцы частных домов.

Голландские ученые научились изготавливать гибкую изогнутую черепицу, которая эффективно генерирует электроэнергию. Этот прорыв зависит от материала и метода производства, а производитель уже спешит вывести ее на рынок, пишет Indian Defence Review.

Нидерландская организация прикладных научных исследований TNO представила "первую в мире электрически функционирующую солнечную черепицу на основе гибких перовскитных солнечных элементов". Черепица достигает энергоэффективности 12,4%, несмотря на свою изогнутую поверхность.

Это потенциальный поворотный момент в развитии фотоэлектрических систем, интегрированных в здания. Превращая черепицу в солнечные коллекторы, этот подход направлен на расширение мощностей возобновляемой энергии без дополнительной нагрузки на землю или сетевую инфраструктуру.

От лаборатории к изогнутой крыше

Компания TNO разработала черепицу в сотрудничестве с голландской компанией ASAT BV, специализирующейся на интегрированной в строительство фотоэлектрической энергии. Они использовали перовскитные солнечные модули, построенные на гибкой фольге, и композитную черепицу. По данным TNO, изгиб модуля в соответствии с контурной поверхностью черепицы оказал лишь ограниченное влияние на производительность: отдельные модули достигли эффективности до 13,8%, при этом после установки на изогнутую черепицу сохранялось 12,4%.

Исследовательская организация описала проект как кульминацию полного пути разработки, от небольших тестовых камер в лаборатории до гибких модулей размером 10 на 10 сантиметров и, в конечном итоге, до плитки, которую можно непосредственно применять на практике.

Старший научный сотрудник Илкер Доган заявил, что это первая в мире концепция электрически функционирующей солнечной черепицы на основе гибких перовскитных солнечных элементов.

"Это позволяет крышам и инфраструктуре генерировать экологически чистую электроэнергию без ущерба для дизайна или эстетики. Это делает данный проект важным шагом в дальнейшем развитии солнечной энергетики в застроенной среде", – пояснил Роланд Валькенборг, старший руководитель проектов в TNO Solar.

Важным аспектом проекта является метод производства. Перовскитные модули были инкапсулированы с помощью экспериментальной производственной платформы рулонного производства, разработанной TNO. Это метод непрерывного производства, схожий по принципу с печатью газет, при котором солнечные элементы наносятся на длинные рулоны гибкого материала. TNO отметила, что используемые материалы и процессы работают в нормальных условиях и подходят для крупномасштабного рулонного производства. Это делает их непосредственно совместимыми с промышленным производством, а не требующими специализированной лабораторной среды.

Промышленные цели

TNO заявила, что продолжит работать над улучшением срока службы, надежности и масштабируемости технологии. Параллельно организация основала дочернюю компанию Perovion Technologies для коммерциализации гибких перовскитных солнечных модулей. По данным TNO, проект финансировался за счет комбинации региональных, национальных и европейских источников.

Структура финансирования отражает амбиции по восстановлению конкурентоспособного европейского сектора производства солнечной энергии. Производство рассматривается как источник новой экономической ценности и создание рабочих мест в регионе, а также как шаг к уменьшению зависимости Европы от неевропейских цепочек поставок солнечной энергии.

Солнечные панели для помещений

Напомним, что в Австралии уже появляются зарядные панели, которым достаточно энергии солнца внутри помещений. Это гибкие фотоэлектрические полосы, способные генерировать достаточно энергии, чтобы заменить небольшие источники энергии. Например, батарейки от пульта дистанционного управления телевизора или кабель зарядного устройства для наушников.

