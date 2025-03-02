Ученые создали гибкие солнечные панели, которые в разы дешевле и эффективнее обычных батарей

Новая микрожелобчатая структура позволяет создать новый тип солнечных элементов, имеющих формат обратного контакта.

Гибкие солнечные батареи, которые не содержат дефицитных и дорогих элементов, прокладывают путь к разработке недорогой и эффективной солнечной энергии. Об этом заявили ученые из Университета Шеффилда в своем новом исследовании.

Отмечается, что исследователи разработали новый тип солнечных элементов с использованием перовскитового полупроводника. В отличие от традиционных солнечных батарей, эти элементы изготавливаются путем тиснения крошечных канавок в пластиковой пленке и последующего заполнения их перовскитовым материалом.

По словам ученых, этот подход представляет собой новый способ производства легких и гибких солнечных пленок, которые можно использовать на таких поверхностях, как крыши домов и на других объектах, которые обычно не выдерживают веса солнечных панелей. В сочетании с ожидаемой низкой стоимостью это может значительно расширить распространение солнечной энергии, особенно в развивающихся странах.

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Ученые объяснили, что новая микрожелобчатая структура позволяет создать новый тип солнечных элементов, имеющих формат обратного контакта. В традиционных устройствах используется многослойная структура, состоящая из нескольких слоев, нанесенных в определенном порядке. В ячейках с обратным контактом все электрические контакты расположены на задней стороне устройства, что упрощает и удешевляет производство.

Для проверки структуры и состава новых солнечных элементов ученые использовали рентгеновский нанозондовый микроскоп Hard X-ray в Diamond Light Source. Он позволил получить очень подробные изображения солнечных элементов.

Новая технология также позволяет избежать использования редких и дорогих материалов, таких как индий, что делает ее экономически эффективной, масштабируемой и устойчивой, заверили исследователи.

"Ключевое преимущество этих гибких пленок заключается в том, что панель можно наклеить на любую поверхность. В Великобритании в настоящее время приходится дважды подумать о том, чтобы устанавливать толстые солнечные панели на относительно хрупкие крыши складов, которые на самом деле не рассчитаны на нагрузку. С этой легкой солнечной технологией вы можете прикрепить ее куда угодно. Это может изменить ситуацию с солнечной энергией в странах с низким и средним уровнем дохода", - поделился соавтор исследования профессор Дэвид Лидзей из Школы математических и физических наук Шеффилдского университета.

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Ранее в Live Science писали, что Китай хочет построить гигантскую солнечную электростанцию в космосе. Главное преимущество космической СЭС - в 10 раз выше производительность, чем на Земле.

Кроме того, ученые разработали революционный вид панелей, который в 1000 раз мощнее солнечных батарей. Речь идет о новом виде панелей из керамики.

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