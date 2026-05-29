Помогают бороться с тревогой: кинолог назвал 5 лучших пород собак

Помимо виляния хвостами и милых мордочек, собаки могут оказывать значительное влияние на здоровье человека. Один из экспертов отметил, что некоторые породы особенно известны тем, что дарят уют и эмоциональную поддержку владельцам, страдающим от тревоги, пишет Newsweek.

Издание сообщило, что тревожные расстройства являются одними из самых распространенных психических расстройств в США. По данным Национального института психического здоровья, по оценкам, 19,1% взрослых американцев страдали от тревожного расстройства в течение последнего года.

Хотя собаки не могут заменить профессиональное лечение, исследования показывают, что они могут оказывать значительную эмоциональную поддержку и помогать уменьшить чувство стресса и тревоги.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Animals, показало, что участники, которые непосредственно взаимодействовали с собакой, испытывали значительно большее снижение тревожности и улучшение настроения, чем участники контрольной группы.

Эти выводы согласуются с рекомендациями клиники "Майо", в которых отмечается, что взаимодействие с домашними животными может способствовать снижению стресса благодаря уменьшению уровня кортизола и повышению уровня окситоцина – гормона, связанного с эмоциональной привязанностью и доверием.

Кинолог Эван Доггетт рассказал изданию о пяти породах, которые, по его мнению, лучше всего подойдут для помощи владельцам с тревожными расстройствами.

В то же время он отметил, что многие из этих пород имеют как рабочие, так и выставочные линии, что может влиять на темперамент собаки и требования к физическим нагрузкам:

1. Ньюфаундленд

Ньюфаундлендов, которых часто называют "добрыми великанами", ценят за их спокойный, уравновешенный характер и сильную привязанность к своим хозяевам – черты, которые помогают успокоить людей, страдающих от тревоги.

Доггет назвал их "гигантскими солнышками", отметив, что именно благодаря их природному кроткому характеру их часто используют в качестве собак-терапевтов.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы остаются одной из самых популярных пород собак в США, удерживая этот титул уже почти два десятилетия. Люди быстро влюбляются в этих собак благодаря их доброжелательному характеру и стремлению угодить. Благодаря своему энтузиазму, способности к дрессировке и желанию угодить они стали неотъемлемой частью служебных и терапевтических программ.

Для людей, страдающих от тревоги, этот жизнерадостный характер может быть особенно ценен. Лабрадоры часто процветают благодаря рутине, активности и взаимодействию с людьми, помогая владельцам выходить на улицу, оставаться активными и поддерживать ежедневный распорядок.

3. Золотистый ретривер

Если лабрадоры известны своей энергичностью, то золотистых ретриверов часто ценят за их кроткий и чуткий характер. Они также входят в число самых популярных пород в США и уже давно пользуются спросом в сфере терапии.

"Золотистые ретриверы – это, по сути, более крупные и пушистые лабрадоры. Их также очень часто используют в терапевтической работе, поскольку они обладают добрым и любящим характером", – отметил Доггетт.

4. Пудель

По словам Доггетта, пудели могут прекрасно выполнять роль собак-терапевтов или собак эмоциональной поддержки.

"На протяжении многих лет я имел возможность работать со многими пуделями, которые выполняли функции собак-поводырей и собак-терапевтов. Как только они осваивают свою работу, они очень ответственно относятся к тому, чтобы их хозяева чувствовали себя хорошо", – рассказал кинолог.

5. Грейхаунд

Выведенные из гонок грейхаунды могут удивить некоторых людей своим спокойным поведением дома, учитывая их репутацию самых быстрых собак, но, по словам Доггетта, они очень спокойны и могут стать прекрасными собаками-терапевтами.

"Эти собаки чрезвычайно спокойны. Им, как и большинству собак, нужны пробежки, но на поводке они обычно идут спокойным шагом", – сказал Доггетт.

Он добавил, что грейхаунды часто устанавливают особенно тесные связи с одним или двумя людьми, что делает их надежными компаньонами для тревожных владельцев, которые стремятся к стабильности и эмоциональной связи.

