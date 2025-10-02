Такие макароны получатся невероятно кремовыми.

Профессиональный повар и кулинарный инструктор Фрэнк Прото рассказал, как улучшить популярное блюдо из макарон и избежать распространенных ошибок во время приготовления сытной домашней еды. По его словам, лучшие варианты этого блюда содержат более одного вида сыра, определенную форму макарон с сыром и один "секретный ингредиент". Об этом пишет Express.

"Когда речь идет о сыре для моих макарон с сыром, я люблю выбирать три разных вида. Чеддер для остроты, Гауда для вкуса и кремовости, а затем я добавляю немного тертого пармезана, чтобы придать блюду немного пикантности. Следуя этой базовой формуле, вы решите много проблем, с которыми обычно сталкиваются люди, готовя макароны с сыром", - заверил Прото.

Он отметил, что еще один отличный способ избежать порчи сырного блюда еще до начала приготовления - это покупать сыр в брусках, а не сразу натертым.

"Для макарон с сыром, по моему мнению, очень важно купить кусок сыра и натереть его самостоятельно. В предварительно натертом сыре содержатся антислеживающие вещества и целлюлоза. Я считаю, что это делает соус песчаным, поэтому покупайте кусок сыра, потратьте минуту-две и натрите сыр самостоятельно", - советует профессиональный повар.

Если говорить о самих макаронах, то люди должны выбирать макароны-режки как стандартный вариант.

"В идеале, в макаронах с сыром вы хотите чувствовать сырный вкус при каждом кусании. Макароны являются носителем соуса, и идеальные макароны для макарон с сыром имеют отверстия, ребра, изгибы, и эти макароны соответствуют этим требованиям", - объяснил Фрэнк.

Также кулинарный инструктор варит макароны в подсоленной воде до состояния al dente, подчеркивая, что тогда они приобретают "идеальную текстуру", когда позже добавляется сырный соус.

После чего он откладывает вареные макароны на противень и сосредотачивается на хрустящей посыпке, которая уже делает это блюдо гораздо вкуснее.

В то же время для приготовления этой посыпки повар избегает использования духовки на этом этапе, уверяя, что это превратит блюдо в "сухой кирпич". Вместо этого он использует сковородку и поджаривает панировочные сухари с чесноком и маслом.

"Чтобы приготовить мой соус, я использую один специальный ингредиент, который, возможно, выходит за рамки нормы. Это волшебный маленький порошок - цитрат натрия. Это тип соли, который связывает жир и белки сыра и делает соус чрезвычайно кремовым. То есть это эмульгатор - вещество, которое берет две вещи, которые обычно не соединяются, и соединяет их", - добавил Фрэнк.

По словам кулинарного инструктора, это "секретное оружие современного повара для приготовления кремовых макарон с сыром". Соус готовится из смеси трех видов сыра, лука, чеснока, молока и цитрата натрия.

"После добавления всего сыра Фрэнк взбивает соус до однородной консистенции с помощью ручного блендера и переходит к сборке блюда. Этот простой шаг заключается в том, что вареные макароны высыпают в сырный соус и раскладывают по тарелкам, посыпая хрустящей смесью панировочных сухарей", - подытожили в Express.

