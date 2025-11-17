Вспоминаем, сколько стоил проезд на автобусе в СССР, в троллейбусе, трамвае и метро, а также билеты на поезд и самолет.

Утренние троллейбусы со школьниками, звенящие трамваи, междугородние автобусы и электрички - общественный транспорт в СССР был неотъемлемой частью повседневной жизни. Надо сказать, тогда он работал, как часы, и даже в Богом забытое село обязательно ходил автобус. На работу и на учебу, на рынок или на дачу - такие поездки были доступны каждому, и об их стоимости почти не задумывались, так как она десятилетиями не менялась. Каким был тот тариф - сколько стоил проезд в троллейбусе в СССР, автобусе, трамвае и других видах транспорта, а также кто в те времена ездил на такси - рассказываем в материале.

Сколько стоил проезд в метро в СССР, на автобусе, троллейбусе и трамвае

Полноценное регулярное движение транспорта в больших городах Союза запустили с приходом советской власти. Стоимость проезда первое время была путанной и менялась - к примеру, если говорить, сколько стоил проезд в метро в СССР, то это могло быть и 50 копеек, и 30. Все поменялось после денежной реформы 1961 года: для всех городов в Союзе были зафиксированы цены на проезд в общественном транспорте на одном уровне.

Вот сколько он стоил:

на автобусе - 5 копеек/поездка;

на трамвае - 3 копейки/поездка;

на троллейбусе - 4 копейки/поездка.

Если сравнить, сколько стоил проезд в трамвае в СССР и других видах транспорта, то трамвай, конечно, был самым дешевым. Это объясняется тем, что на нем можно было доехать далеко не везде - только туда, куда позволяли рельсы. Троллейбус в этом плане был куда мобильнее - потому и дороже. Об автобусе и речи быть не могло: он превосходил и троллейбус, и трамвай, но и стоил на 1-2 копейки больше, так как ездил на бензине, а не на дешевом электричестве. Там, где не было метро и других альтернатив, автобусы чаще всего ходили набитые битком.

Для проезда в общественном транспорте можно было также приобрести проездной на месяц:

на все виды транспорта - примерно за 6 рублей;

на один вид транспорта - около 2 рублей.

Интересной была система контроля проезда по городу, которая полагалась на добросовестность пассажиров. Например, в транспорте вместо кондуктора стояли механические кассы: монету бросил - оторвал билет. Если был проездной, то его демонстрировали другим пассажирам, которые играли роль "контролеров". Не позавидуешь тем, кто ехал "зайцем" и попадал на настоящего контролера: штраф тогда был целый рубль, а со временем стал и все три.

На междугородние поездки билеты в автобусе СССР рассчитывались по тарифу примерно 1,5-2 рубля за каждые 100 км. Работало в Союзе и такси: посадка стоила 10 копеек, далее счетчик накручивал по 10-20 копеек/км.

Сколько стоил билет на поезд в СССР и на самолет

Стоимость ж/д билетов в СССР регулировалась государством и зависела от типа вагона и расстояния. В общих вагонах и плацкарте - дешевле, в жестких и мягких купе - дороже. Скорые поезда также были дороже обычных.

К примеру, в 70-х годах из Москвы в Ленинград можно было доехать в плацкарте примерно за 5 рублей, в купе - за 10. Плацкарт "Киев-Москва" в скором поезде, по воспоминаниям очевидцев, стоил порядка 8-10 рублей, купе - около 14.

Летать самолетом в Союзе было довольно дорого. В 70-х годах за авиабилет "Москва-Ленинград" нужно было заплатить около 13-15 рублей, "Москва-Киев" - примерно 25 рублей. Но была хорошо развитая сеть внутренних авиарейсов. Например, в 80-х годах из Ровно можно было долететь в Киев за 12 рублей, в Черкассы - за 15, в Донецк - за 24.

В это трудно поверить, но тарифы на проезд в Союзе не менялись десятилетиями: с 1961 по 1985 год они оставались стабильными, а в некоторых регионах - даже до распада СССР. Это при том, что зарплаты росли, но проезд оставался на том же уровне. Поэтому в городах в скором времени стали популярны такси - в булочную на них, может, граждане и не ездили, но поездку могли себе позволить.

С началом перестройки в 1985 году началось повышение цен на транспорт. Сначала появился единый тариф городского транспорта - 5 копеек. Кардинально ситуация начала меняться в 1991-м: к примеру, если посчитать, сколько стоил проезд на автобусе в 1980 году и в 1991-м, то стоимость выросла в 3 раза - до 15 копеек. Такие же изменения были и на других видах транспорта.

После распада Союза проезд в общественном транспорте повышали не раз - к примеру, в киевском метро с 1991-го по 1996-й она менялась аж 14 раз. Было даже время, когда поездка в киевской "подземке" стоила 20 тыс. рублей, но, правда, и зарплата исчислялась в миллионах - пока в Украине не ввели гривню.

Ранее мы рассказывали, какой была средняя зарплата в СССР, и кто из советских граждан жил лучше.

