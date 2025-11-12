У работников оборонной сферы зарплаты были выше, чем на гражданских предприятиях.

В мире все еще предостаточно людей, которые испытывают ностальгию по СССР. При этом многие из них даже не жили в те времена и совершенно ничего не знают о реальных трудностях, с которыми сталкивались граждане этого государства.

В частности, особое место в таких разговорах обычно занимает зарплата в СССР, на которую якобы можно было купить все, что захочется. Ранее мы рассказывали, чем кормили в советской армии.

Какая была средняя зарплата в СССР

Зарплаты в СССР сильно отличались в зависимости от должности и времени, о котором пойдет речь. Если взять отрывок в десятилетие, то средний доход был примерно такой:

122 рубля - в 1970 году;

145,8 рубля - в 1975 году;

168,90 рубля - в 1980 году.

При этом зарплата рабочего в СССР была гораздо выше среднего показателя. Слесарям, токарям, электрикам и другим представителям рабочих профессий хорошо платили. Их доход в месяц мог составлять около 250 рублей. Если же удавалось дважды перевыполнить план или повысить свою квалификацию, можно было рассчитывать аж на 600 рублей.

В 70-80 годах высококвалифицированные рабочие получали на руки от 500 до тысячи рублей. Работая на Севере или Дальнем Востоке, можно было получить надбавку до 50%. При этом в течение пяти лет она увеличивалась ежегодно на десять процентов.

Как вспоминают на сайте History Stack Exchange люди, которые жили в те времена в этой стране, средняя зарплата учителя в СССР составляла в 1970-х всего 100-120 рублей. Постепенно она выросла до 130 рублей и уже в 1980-х достигла отметки в 200. В сфере образования одни из самых высоких зарплат получали профессора университетов - 400-500 рублей.

Как указывается в рассекреченном отчете ЦРУ, зарплата инженера в СССР зависела от того, где он работает - в гражданской или оборонной промышленности. Инженеры-конструкторы получали около 600-700 рублей в месяц, а если работали в ЦКБМТ (Центральном конструкторское бюро морской техники), то - 900-1300 рублей.

Главные инженеры отдельных проектов получали 1700-1800 рублей, а если отвечали за целый завод, то 2500-3000 рублей.

