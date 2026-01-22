Как часто на самом деле нужно мыть голову: дерматолог поставила точку в вечном споре

Мы все слышали, что ежедневное мытье вредит здоровью локонов, вызывая сухость и ломкость, но все же стоит разобраться, где проходит граница между гигиеной и вредом.

Если вы относитесь к тем людям, чьи волосы становятся жирными немного быстрее, чем у большинства, вы не одиноки в своих раздумьях: пора ли снова идти в душ, даже если с момента последнего мытья прошел всего день? Но стоит ли поддаваться порыву и хвататься за бутылку с шампунем?

Мы все слышали, что мыть голову каждый день – не самая лучшая идея, независимо от текстуры волос, пишет USA Today. И если вы пытаетесь сохранить волосы сильными и здоровыми, последствия слишком частого мытья вряд ли вас обрадуют: чрезмерная сухость, ломкость и секущиеся кончики, предупреждает доктор Хизер В. Гофф, профессор кафедры дерматологии в Медицинском центре UT Southwestern.

Так как часто вы на самом деле должны мыть голову, ответил дерматолог, чтобы решить этот спор раз и навсегда.

Как часто врачи рекомендуют мыть голову

Есть несколько факторов, влияющих на частоту мытья, включая то, как часто вы занимаетесь спортом и используете ли вы средства для укладки каждый день. Но в конечном счете все зависит от текстуры ваших волос.

"Кудрявые волосы, как правило, высыхают быстрее и являются более хрупкими", – говорит Гофф. Поскольку такие волосы больше склонны к ломкости, она рекомендует мыть их не чаще одного раза в неделю, а возможно, и раз в две недели.

Если у вас тонкие волосы, Гофф советует мыть их каждые два-три дня. По ее словам, если мыть тонкие волосы реже одного раза в неделю, нередко возникают проблемы с кожей головы, такие как себорейный дерматит (перхоть).

Можно ли мыть голову каждый день

Если есть возможность, лучше избегать ежедневного мытья, говорит Гофф. Наши волосы состоят из кератина, и хотя это чрезвычайно прочный и стойкий белок, он все же подвержен сухости и разрушению.

Если вы моете голову слишком часто, вы, по сути, смываете с волос кожное сало (себум), которое защищает их. Это может привести к сухости и зуду кожи головы. Кроме того, кончики волос постепенно станут очень сухими и ломкими.

"Вот хороший пример для понимания: если вы будете стирать джинсы каждый день, со временем они начнут протираться и в итоге износятся до дыр", – объясняет она.

Почему волосы жирнеют на следующий день

Часто это связано с генетикой. Выработка жира в организме диктуется наличием андрогенных гормонов, и как только вы достигаете половой зрелости, ваше тело естественным образом начинает вырабатывать их больше. По той же причине "люди могут быть склонны к акне – сальные железы провоцируются на выработку большего количества масел", говорит Гофф.

Что делать, если волосы жирнеют быстрее обычного? Стоит ли бороться с желанием помыть их? Вместо того чтобы смывать все масла водой, дерматолог рекомендует использовать сухой шампунь, который поможет абсорбировать жир и продержаться до дня полноценного мытья. Но, чтобы предотвратить накопление остатков средства, вам нужно быть особенно тщательными при мытье кожи головы, чтобы убедиться, что вы удалили весь продукт, уточняет она.

Почему волосы выпадают чаще во время мытья

"Мытье головы не приводит к истончению волос. Волосы, которые выпадают в процессе мытья, – это те волосы, которые и так должны были выпасть", – заверяет Гофф. Согласно данным Американской академии дерматологии, ежедневно человек обычно теряет от 50 до 100 волосков.

Если кто-то переживает период усиленного выпадения волос (также известного как телогеновая алопеция), это обычно связано с такими факторами, как стресс или гормональные изменения. Конечно, если выпадение длится долго или вы беспокоитесь, что столкнулись с облысением, лучше посетить дерматолога.

Как правильно мыть голову, чтобы волосы не выпадали и не жирнели - советы профи

Вот несколько главных советов от доктора Гофф для идеального мытья:

Наносите шампунь на корни, а не на кончики. Шампунь следует наносить на кожу головы и корни волос, где скапливаются жир и загрязнения. Намыливание кончиков может сделать их очень сухими. Чем суше кончики, тем больше они склонны к ломкости.

Шампунь следует наносить на кожу головы и корни волос, где скапливаются жир и загрязнения. Намыливание кончиков может сделать их очень сухими. Чем суше кончики, тем больше они склонны к ломкости. Наносите кондиционер на кончики. Сосредоточьтесь на нанесении кондиционера на нижнюю половину длины волос, а не на макушку у корней. Если ваши волосы особенно склонны к ломкости, время от времени можно использовать маску для глубокого кондиционирования для увлажнения.

Сосредоточьтесь на нанесении кондиционера на нижнюю половину длины волос, а не на макушку у корней. Если ваши волосы особенно склонны к ломкости, время от времени можно использовать маску для глубокого кондиционирования для увлажнения. При постоянном раздражении – к врачу. Если вы испытываете постоянное воспаление, зуд, покраснение или шелушение кожи головы, пришло время обратиться к дерматологу. Эти симптомы могут быть признаком контактного дерматита (часто вызванного аллергией на ингредиенты в средствах для волос) или даже заболевания кожи головы, такого как псориаз.

