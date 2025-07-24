Профессиональные сантехники поделились, как эту ситуацию можно исправить.

Стирать белье во время принятия душа — казалось бы, идеальный способ "убить двух зайцев одним выстрелом". Но разумно ли это на самом деле? Возможно, каждый сталкивался с неприятным изменением температуры, когда в момент, пока вы принимаете душ, кто-то смывает воду в туалете. А вот что произойдет, если вы попробуете принять душ и одновременно запустить стирку, рассказывает Better Homes & Gardens, пообщавшись с профессиональными сантехниками.

Падение давления воды и перепады температуры

В зависимости от того, как устроена ваша водопроводная система, стиральная машина и душ могут использовать одну и ту же водопроводную линию.

Это особенно характерно для домов с бойлерами на 110–150 литров, которые быстро опустошаются при одновременном использовании нескольких приборов, отмечает сантехник и специалист по HVAC из компании Super Brothers Алекс Аткинсон.

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Если ваш водонагреватель слишком мал или система не регулирует давление должным образом, вы почувствуете это — вода станет холодной, давление упадёт, душ будет работать неравномерно.

Если это происходит регулярно, стоит задуматься о замене бойлера на более вместительный или о переходе на проточный водонагреватель. Также можно установить термостатический смеситель или клапан балансировки давления на душевую лейку — это поможет поддерживать стабильную температуру и давление даже при включении других кранов в доме.

Это может увеличить ваш счёт за электроэнергию

Если стиральная машина работает в режиме тёплой или горячей воды, она точно будет забирать воду из того же источника, что и душ. Это может заметно снизить давление и температуру воды.

Что ещё важнее — с точки зрения энергосбережения — водонагреватель будет пытаться одновременно обслужить два потока, и работать менее эффективно. Это также может со временем сократить срок службы того же бойлера.

Вот рекомендации профессионалов и простое решение проблемы:

Установите термостатический смеситель или клапан балансировки давления в душе — он будет удерживать стабильную температуру воды даже при смыве или включении стиральной машины, советует сантехник и генеральный менеджер компании Kingdom Plumbing Ник Хендрикс.

Установите умную систему рециркуляции горячей воды с бустерным насосом — это устранит задержки, уменьшит потери воды и повысит комфорт.

Проверьте объём вашего водонагревателя. Если он слишком мал, вы просто слишком быстро тратите горячую воду. Проточный нагреватель может решить проблему навсегда.

Или просто запускайте стирку после душа, а не во время.

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