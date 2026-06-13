Сколько клубники можно есть в день: диетолог развеяла миф

1–2 порции клубники в день – это безопасная норма, а секрет пользы фруктов заключается не в ограничениях, а в разнообразии и сбалансированном употреблении.

Несмотря на опасения относительно содержания сахара, фрукты остаются важной частью здорового рациона. Об этом заявила диетолог Паулина Пиларская-Абрамчик в комментарии Polsat.

Эксперт подчеркнула, что распространенный миф о "вредности фруктового сахара" преувеличен, ведь наряду с сахарами фрукты содержат клетчатку, витамины и биологически активные вещества, которые поддерживают организм.

По словам диетолога, клубника является ценным источником витамина C, витамина K и клетчатки. Она способствует выработке коллагена, поддерживает иммунную систему и положительно влияет на состояние кожи и сосудов.

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В сезон, отмечает эксперт, допустимо употребление 1–2 порций клубники в день – примерно 150–200 граммов. В то же время она добавляет, что летом люди часто превышают эту норму из-за доступности и вкусовых качеств ягод.

Разные фрукты – разные преимущества

Специалист подчеркивает, что не существует "самого полезного" фрукта, поскольку каждый имеет свой набор витаминов и минералов. Лучший подход – разнообразие.

В частности:

яблоки поддерживают работу кишечника и микробиоты благодаря пектину;

киви способствует пищеварению и может улучшать работу кишечника;

бананы помогают уменьшить усталость и поддерживают нервную систему;

авокадо полезно для сердца, мозга и гормонального баланса;

черника и малина содержат антиоксиданты, которые защищают клетки и поддерживают память.

Соки не заменяют фрукты

Диетолог также напомнила, что фруктовые соки не могут полностью заменить целые плоды, поскольку не содержат достаточного количества клетчатки.

Наилучший эффект для здоровья дает сочетание фруктов с белками и жирами – например, йогуртом или орехами, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

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