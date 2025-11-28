'Глаз' истребителя: как пилоты видят врага за 150 км

Истребители "видят" врага за сотни километров благодаря комплексному взаимодействию радаров, сенсоров и искусственного интеллекта.

Современные истребители способны обнаруживать воздушные и ракетные угрозы на расстоянии более 100-150 км благодаря сочетанию передовых радаров, тепловых сенсоров и систем объединения данных. Это обеспечивает пилотам раннее предупреждение и максимальную ситуационную осведомленность в бою, пишет Wionews.

Мощные радары AESA

Реактивные самолеты оснащены радиолокационными станциями с активной электронно-сканируемой решеткой (AESA), которые способны электронно сканировать пространство и видеть цели на расстоянии более 150 км. Это позволяет обнаружить угрозу еще до того, как начнется маневренная фаза боя.

Обзор в 360 градусов

Массивы радаров переднего, бокового и заднего обзора создают полное круговое покрытие, позволяя обнаруживать цели с любого направления.

Шесть инфракрасных сенсоров отслеживают тепловые сигнатуры самолетов и ракет в реальном времени - даже когда радар противник пытается заглушить.

Объединение данных

Бортовые системы анализируют сигналы с радаров, инфракрасных камер, датчиков радиоэлектронной борьбы и каналов передачи данных. Алгоритмы фильтруют шум и отсекают ложные цели, выводя пилоту максимально точную картину боевой обстановки.

Сложные датчики определяют попытки противника создать помехи. Самолет автоматически меняет режимы работы радара, сохраняя возможность видеть угрозы на большой дистанции.

Как обнаруживают "невидимки"

Стелс-самолеты уменьшают радиолокационный след, но современные радары используют низкочастотные диапазоны и специальные волновые формы, чтобы засечь такие цели на расстоянии в десятки или сотни километров.

Истребители получают данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наземных станций, расширяя реальную дальность обнаружения за пределы возможностей собственных сенсоров.

Преимущество в секунды, решающие бой

Чем раньше пилот видит угрозу, тем быстрее может уклониться, атаковать или изменить тактику. В воздушном бою это критическое преимущество, которое может решить исход столкновения.

Следующие поколения радаров и сенсорных систем будут интегрировать ИИ, чтобы быстрее оценивать угрозы и предлагать оптимальные действия в реальном времени.

