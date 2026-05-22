Женщины с высоким IQ избегают этих 10 вещей, которые нравятся обычным людям

Умные люди часто не любят заниматься тем, на что тратят время все остальные.

Женщины с высоким уровнем интеллекта обычно имеют совсем другие интересы и привычки, чем большинство людей. Как пишет издание YourTango, вещи, на которые большинство женщин тратят кучу времени, обычно не доставляют никакого удовольствия их более умным подругам.

Автор публикации также приводит конкретные примеры того, что обычно не интересует женщин с высоким IQ.

Пустая болтовня. Автор пишет, что женщины с высоким IQ обычно не получают удовольствия от коротких и поверхностных бесед о погоде или новостях. Они ценят глубокие разговоры и эмоциональный контакт, а потому часто предпочитают молчание вместо бессмысленного диалога.

Бессмысленные развлечения. В публикации говорится, что интеллектуально развитые женщины редко увлекаются контентом, который не дает им никакой умственной стимуляции. Речь идет, в частности, о шаблонных романтических комедиях или реалити-шоу. В то же время автор уточняет: это не означает, что они смотрят только документальные фильмы, но все же предъявляют более высокие требования к развлечениям.

Следование трендам. Умные женщины вполне могут интересоваться модой или популярными стилями, но делают это более осознанно, а не из-за желания "быть как все". По словам экспертов, которых цитирует издание, большинство людей подражают трендам из-за так называемого "эффекта толпы", тогда как умные люди склонны формировать собственные вкусы, даже если черпают вдохновение в трендах.

Скучная работа. Как пишет издание, женщинам с высоким IQ сложно заниматься монотонной или слишком простой работой. Автор ссылается на исследование, которое показало связь между потребностью в более сильной интеллектуальной стимуляции и высоким уровнем интеллекта. Из-за этого рутинные задачи быстро вызывают у них усталость и раздражение.

Сплетни. В статье отмечается, что хотя сплетни могут помогать людям ориентироваться в социальных связях, женщины с высоким IQ часто избегают такого общения. Они считают, что распространение слухов создает лишний негатив и может плохо влиять как на других, так и на них самих.

Демонстрация своего статуса. Автор пишет, что даже если такие женщины имеют высокий социальный статус или хорошие связи, они не склонны использовать это напоказ. В публикации отмечается: для них уважение должно основываться не на деньгах или положении, а на личных достижениях и качествах.

Конформизм. Независимое мышление – одна из ключевых черт высокоинтеллектуальных людей. Именно поэтому они не склонны поддерживать популярное мнение только ради того, чтобы "вписаться" в коллектив.

Отслеживание светских новостей. В статье говорится, что женщины с высоким IQ обычно не слишком интересуются скандалами вокруг актеров, блогеров или спортсменов. Автор отмечает, что чрезмерное увлечение жизнью знаменитостей в обществе часто ассоциируется с меньшей ответственностью и критическим мышлением.

"Зависание" в телефоне. Бесконечный просмотр лент новостей или соцсетей – еще одна вещь, которой избегают умные женщины. Они стараются сознательно контролировать время, проведенное в телефоне, ведь понимают негативное влияние такого контента на психическое состояние.

Соблюдение ритуалов. Хотя в сети часто рекомендуют формировать определенные привычки для облегчения повседневных задач, женщины с высоким IQ часто испытывают усталость от постоянного повторения одного и того же ритуала. Им важно получать новые впечатления, менять деятельность и оставлять место для спонтанности.

