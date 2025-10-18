Секретные спутники SpaceX подают тайный сигнал: что это значит

Засекреченные спутники Starshield передают данные на частотах, предназначенных для команд с Земли, что может создавать помехи другим космическим аппаратам.

Секретная сеть спутников SpaceX излучает необычный сигнал, который может создавать помехи.

Как пишет NPR, засекреченная сеть спутников Starshield излучает сигнал на частотах, которые обычно используются для передачи команд с Земли в космос. Такое использование частот противоречит международным стандартам, установленным Международным союзом электросвязи, и потенциально может создавать помехи для других спутников.

Сигнал впервые обнаружил любитель-трекер спутников Скотт Тилли из Канады. Он случайно запустил сканирование диапазона 2025-2110 МГц, который обычно является тихим, и заметил, что сигнал поступает с орбиты. Сравнив свои данные с каталогами других наблюдателей, он подтвердил, что сигнал исходит от спутников Starshield - засекреченной версии Starlink, созданной для правительственных миссий США.

Видео дня

С мая 2024 года Национальное разведывательное управление США осуществило 11 запусков Starshield в рамках "распространенной системы", которая призвана ускорить и повысить устойчивость правительственных коммуникаций. Тилли зафиксировал сигналы от 170 спутников в этом диапазоне.

Цель сигнала до сих пор неизвестна. По оценкам экспертов, использование частот, предназначенных для передачи данных на спутники, может быть способом скрыть работу Starshield или просто использовать тихую часть спектра без ущерба для других операторов.

SpaceX и Национальное разведывательное управление США не предоставили комментариев по этому открытию. Тилли обнародовал свои данные, чтобы мировые операторы спутников были проинформированы о потенциальных радиопомехах.

Вас также могут заинтересовать новости: