'Конкурент' SpaceX: европейцы показали свою многоразовую ракету

Главным преимуществом таких ракет специалисты называют экономичность.

Первый демонстратор европейской многоразовой ракеты Themis установили на стартовую площадку в Кируне (Швеция). Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства, которое занимается ее разработкой.

Прототип T1H призван исследовать технологии для восстановления и повторного использования ракетных ступеней.

Высота Themis составляет 30 м, а диаметр - 3,5 м. Ракета оснащена двигателем Prometheus, который можно перезапускать в полете. Есть возможность регулировать тягу для осуществления безопасной посадки.

Двигатель использует жидкий метан, что, по мнению специалистов, делает его более экономичным в использовании. Первый прыжковый тест ракеты запланирован на конец этого года.

Отметим, что сегодня Европа не имеет действующих многоразовых космических ракет-носителей.

Многоразовые ракеты - главные новости

Мировым лидером в разработке многоразовых ракет остается компания SpaceX Илона Маска. Сегодня ее Falcon 9 - самая популярная ракета на коммерческом рынке космических запусков, что было достигнуто, в частности, из-за относительно низкой цены запусков.

В будущем SpaceX хочет еще больше удешевить запуски благодаря полностью многоразовой космической системе Starship (Falcon 9 только частично-множественная).

Последнее испытание Starship завершилось удачно - космический корабль отделился от нижней ступени и вывел на орбиту имитаторы спутников Starlink. После этого он вернулся на Землю, совершив приводнение.

Этому предшествовала целая серия неудачных испытаний, которые даже поставили под сомнение верность концепции Starship.

