Какая самая маленькая пустыня в мире: не все так просто

Когда вы думаете о пустынях, вы, возможно, представляете себе бескрайние песчаные просторы, простирающиеся до самого горизонта. Однако пустыни бывают самых разных размеров. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что то, что считалось самой маленькой пустыней в мире, вовсе не пустыня. Пустыня Каркросс иногда считается самой маленькой пустыней в мире. Ее ширина составляет всего 600 метров, а площадь - 2,59 квадратных километра. Она находится в Юконе, Канада.

Почему пустыня Каркросс не является пустыней

Технически это не пустыня, потому что в ней выпадает слишком много осадков, чтобы ее можно было отнести к засушливым пустыням. Ученые в целом согласны с тем, что пустыни с годовым количеством осадков менее 250 мм классифицируются как засушливые, а с 250-500 мм - как полузасушливые.

Пустыня Каркросс относится к последней категории и часто покрыта снегом зимой. Вместо этого его лучше всего описать как большую цепь песчаных дюн.

Она образовалась примерно 11 000-24 000 лет назад после отступления ледников из долин. Вокруг этого льда образовались огромные озера, которые затем уменьшились, оставив после себя пляжи. Затем песок был подхвачен и перенесен на северо-запад сильными ветрами - это явление продолжается и по сей день.

Какие виды животных там обитают

В этом районе живут такие млекопитающие, как горные козы и рогатые бараны Далла. Здесь также можно встретить множество видов бабочек, таких как бабочки рода Gnorimoschema и прибрежные древолазы.

В пустыне Каркросс растут такие растения, как юконский люпин и байкальская осока (ареал распространения которых очень ограничен), а также ели.

