Длиной как два футбольных поля: это самое большое наземное транспортное средство в мире

Это транспортное средство является важной частью горнодобывающих операций.

Уголь, несмотря на стремление людей перейти на возобновляемые источники энергии, остается очень важным горючим ресурсом. Добыча угля из-под земли - далеко не самая простая задачая, которая требует использования тяжелой техники.

В SlashGear рассказали о крупнейшем наземном транспортном средстве в мире. Речь идет о роторном экскаваторе Bagger 293.

Bagger 293 создала компания TAKRAF. Длина этого экскаватора составляет 225 метра, а высота - 96 метров.

Благодаря гусеницам, похожим на танковые, Bagger 293 может передвигаться по шахтам, оставляя следы не глубже, чем следы человека, идущего по грязи. Это особо удивительно, учитывая то, что этот экскаватор весит 14 200 тонн.

В издании поделились, что Bagger 293 был разработан для удаления огромного количества постой породы, известной как вскрыша, чтобы получить доступ к углю под поверхностью.

Всего за сутки Bagger 293 может перемещать до 240 тысяч квадратных метров горной массы. Всего на экскаваторном колесе установлено в общей сложности 18 ковшей, которые собирают грунт и камни, обнажая уголь, который затем можно добывать.

В издании напомнили, что Bagger 293 используется с 1995 года. Тем не менее, этот экскаватор остается важной частью горнодобывающих операций.

Что известно о самом большом транспортном самолете США

Ранее в SlashGear рассказал о самом большом транспортном самолете США - C-5M Super Galaxy. Он даже способен перевозить целый конвой военных "Хаммеров".

По данным военных, Super Galaxy может перевозить до 16 армейских вездеходов, если самолет загружен исключительно ними. Этого удается достичь благодаря гигантскому грузовому отсеку длиной более 43 метров.

C-5M Super Galaxy имеет грузоподъемность до 420 тонн и настолько велик, что ранее использовался даже для транспортировки подводных лодок. Загрузка техники осуществляется через заднюю рампу, а самолет может "приседать" на шасси, чтобы упростить заезд тяжелых машин.

