Самый большой транспортник США способен поднять в воздух целый конвой военных Humvee.

Самый большой грузовой самолет американских ВВС - C-5M Super Galaxy - способен перевозить технику таких масштабов, что даже целый конвой легендарных военных Humvee (военной версии "Хаммеров" - УНИАН) не составляет для него проблемы, пишет Slash Gear.

Humvee, которые уже десятилетиями являются основным универсальным транспортом армии США, весят от 2,3 до 2,9 тонн в базовой небронированной комплектации. Несмотря на значительную массу и габариты, C-5M легко берет их на борт в количестве, которое кажется невероятным.

По данным военных, Super Galaxy может перевозить до 16 Humvee, если самолет загружен исключительно этими машинами. Этого удается достичь благодаря гигантскому грузовому отсеку длиной более 43 метров.

В смешанной конфигурации - когда кроме Humvee перевозится другое оборудование или персонал - вместимость уменьшается до 8 машин на паллетах.

C-5M имеет грузоподъемность до 420 тонн и настолько велик, что ранее использовался даже для транспортировки подводных лодок. Загрузка техники осуществляется через заднюю рампу, а самолет может "приседать" на шасси, чтобы упростить заезд тяжелых машин.

Ожидается, что в 2040-х годах Super Galaxy заменят новые самолеты. Однако пока он остается незаменимым гигантом американской транспортной авиации - и крупнейшим воздушным перевозчиком Humvee в мире.

